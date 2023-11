Ciucă așteaptă demisia lui Cîțu: „E o chestiune de onoare”. Ce va face PNL dacă fostul premier nu face un pas în spatele

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat că așteaptă o decizie a lui Florin Cîțu privind demisia din grupul parlamentar, în caz contrar situația acestuia fiind analizată de colegii de la Senat pentru o excludere.

„Este o chestiune pe care am discutat-o în prima zi cu domnul Florin Cîţu şi consider că este o chestiune de onoare. Onoarea este personală şi sper să se ducă până la sfârşit. (..) V-am spus, cum o consider, cum o văd încă o dată, este doar o chestiune de onoare care nu ţine doar de persoana cuiva anume, indiferent cum se numeşte şi ce funcţie are, este o chestiune care lasă avantajele sau aspectele personale de-o parte şi trebuie să vadă interesul partidului”, a precizat preşedintele PNL, la Senat, despre o demisie a lui Florin Cîţu din grupul parlamentar al PNL.

Nicolae Ciucă a fost întrebat dacă afectează PNL toată situația lui Florin Cîţu. „Florin Cîţu a fost preşedintele PNL, este membru al Partidului Naţional Liberal şi sigur că există o problemă de imagine, dar PNL, aşa cum a procedat de fiecare data, deci şi în această situaţie, va vota pentru ridicarea imunităţii parlamentare astfel încât să lăsăm justiţia să-şi facă datoria”, a compltat Ciucă.

Întrebat ce va face dacă acesta nu va demisiona, Nicolae Ciucă a spus: „Dacă nu va renunţa la această situaţie, este un subiect de analiză la nivelul conducerii partidului şi a Biroului Politic National, la nivelul grupului senatorilor PNL, pe care o vom lua ulterior. Discutăm toate aceste chestiuni, le analizăm şi luăm decizia”.

Clinciuri pe tema demisiei

Liberalii vor vota pentru ridicarea imunității lui Florin Cîțu, însă în interior aceștia sunt scindați în ceea ce privește excluderea sa din grupul senatorial, în condițiile în care fostul premier nu vrea să-și dea demisia, deși Nicolae Ciucă a anunțat că a convenit cu Cîțu să demisioneze din grup.

„Am vorbit cu Florin Cîțu și a spus că în situația de față își va da demisia din grupul senatorilor PNL și va deveni senator neafiliat. Este o decizie corectă a unui membru de partid responsabil, care, dincolo de propria persoană, are în vedere și imaginea partidului“, a spus Ciucă, într-un interviu pentru Digi24, joia trecută, la câteva ore după apariția comunicatului DNA.

„Nu am de ce să-mi dau demisia“

Situația nu era însă tranșată, iar Florin Cîțu l-a contrazis în public, în timp ce toată atenția era concentrată asupra sa. „Am avut o discuție (n.r. - cu Ciucă). Nu a fost vorba despre așa ceva (n.r. - demisia din grupul parlamentar PNL). Am spus că dacă aș fi avut funcții în Partidul Național Liberal, bineînțeles că aș fi renunțat, dar nu am nicio funcție. Sunt doar senator PNL“, a subliniat Cîțu. Întrebat dacă și după ziua de miercuri va fi tot în PNL, zi în care îi va fi ridicată imunitatea, fostul premier a spus clar: „Bineînțeles, nu am de ce să-mi dau demisia