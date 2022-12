Ciolacu: Trebuie să răspundem cu aceeași monedă Austriei

Liderul PSD își susține opinia că „statul român este îndreptățit să răspundă cu aceeași monedă” după veto-ul Austriei din cadrul Consiliului JAI de săptămâna trecută.

Marcel Ciolacu a precizat că Austria a votat din „interese mici, meschine, care țin de alegerile interne”, iar un asemenea vot nu este posibil la nivelului Consiliului JAI.

„În acest moment, președintele României participă la Consiliul European. Am anunțat că deja e anunțată o intervenție, vom vedea dacă Consiliul European ia vreo decizie privind votul nejustificat al Austriei împotriva României. Vorbim de două lucruri diferite. Eu am declarat și susțin în continuare. Dacă decidenții din Austria din acest moment au găsit de cuviință să voteze nejustificat împotriva unei recomandări a Comisiei Europene, atunci cred că și statul român e îndreptățit să răspundă cu aceeași monedă. Deciziile se iau prin consens. În continuare consider că acest lucru trebuie să-l facă statul român. Austria a votat din interese mici, meschine, care țin de alegerile interne din Austria. Nu ai dreptul la nivel de Consiliului JAI să exprimi un vot în funcție de interese locale”, a declarat șeful PSD.

În ceea ce privește boicotul față de Austria, Ciolacu susține că își menține „părerea că românii trebuie să apeleze la companiile românești”.

„Privind boicotul austriece e altă discuție. Îmi mențin părerea că românii trebuie să apeleze la companiile românești. Noi trebuie să ne implicăm ca aceste companii, cum sunt băncile, cum e CEC-ul, să fie mai dinamice, mai prezente.Dacă companiile românești au oferte mai bune, nu neapărat austriece, iar produsele românești sunt mai bune, față de cele importate, e corect. Fiecare dintre noi avem dreptul indiferent ce funcție avem sau nu, să reacționăm personal față de gestul făcut nu de austrieci, de cei care vremelnic conduc statul austriac”, a adăugat acesta.

Președintele României a anunțat că va ridica tema Schengen în cadrul Consiliului European de astăzi, însă „soluții practice se vor găsi în următorul Consiliului JAI”.