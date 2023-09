Ciolacu: Rusia nu are un atac împotriva României, sub nicio formă

Premierul susține că alerta lansată vineri în județul Galați cu privire la posibilitatea unei drone căzute „nu se confirmă”. Marcel Ciolacu a punctat că România nu are probleme și Rusia nu are un atac împotriva țării.

„Am avut o discuţie şi la 2.00 dimineaţa şi la 6.00 dimineaţa şi la ora 8.00, cu ministrul Apărării. (...) Nu se confirmă, încă, lucrurile, dar e un sistem normal, care funcţionează peste tot. Au fost inundaţii, aţi văzut şi în New York, a existat un sistem de alertă a populaţiei. Sunt ferm convins că în continuare, ca şi astăzi, Ministerul Apărării va informa transparent presa. Nu avem probleme, Rusia nu are un atac împotriva României, sub nicio formă, în acest moment. Şi eu nu cred că Rusia îşi permite să intre într-un conflict cu România. Acest lucru se datorează, în primul rând, că suntem membri NATO şi ai Uniunii Europene", a declarat Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres, în momentul în care a fost întrebat care este situația din Galați.

Anterior, premierul a precizat că nu au fost găsite elemente de dronă pe raza județului Galați.

„Vor fi alarme, e normal, este frontiera cea mai lungă cu un stat aflat în război", a spus Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

Mai mute echipaje de la ISU, Poliție, Jandarmerie, Armată, Poliția de Frontieră au făcut căutări sâmbătă dimineața la marginea orașului, în cartierul Dimitrie Cantemir, acolo unde azi noapte s-au auzit bubuituri puternice.

Locuitorii orașului Galați au primit vineri noapte mesaje Ro-Alert, care anunțau căderea unor obiecte periculoase din spațiul aerian și cereau populației să se adăpostească.

O persoană a sunat la 112 și a anunțat că un obiect a căzut în câmp în zona cartierului gălățean Dimitrie Cantemir, auzind o bubuitură puternică. În scurt timp, la fața locului au ajuns echipe de la la ISU, Poliție, Jandarmerie, Armată, Poliția de Frontieră, SRI, dar și prefecții de Galați și Brăila.

Căutările s-au finalizat după mai bine de 20 de ore.