Ciolacu: PSD nu va veni cu noi taxe. Facem un program de guvernare cu care mergem în coaliție

Liderul PSD a afirmat că social democrații lucrează la un nou program de guvernare ca fi supus unui vot în cadrul coaliției. Ciolacu susține că PSD nu va introduce noi taxe și va susține un mediu de afaceri egal.

„Noi facem un program de guvernare cu care o să mergem în coaliţie pentru că nu va fi programul de guvernare al PSD, nici al PNL, nici al UDMR, va fi un program de guvernare al coaliţiei şi al Guvernului României", a afirmat Ciolacu.

Președintele Camerei Deputaților a precizat că echipele de lucru din PSD lucrează la un plan pentru a reduce inflația la o singură cifră până la finalul anului.

„În acest moment, echipele de lucru încearcă să găsească cea mai bună soluţie pentru că preţurile la alimente reprezintă componenta cea mai mare din inflaţie. Şi ne-am asumat ca acest an să terminăm cu inflaţia de o singură cifră şi atunci o să venim cu soluţii pentru a diminua inflaţia. (...) O să venim cu soluţii. E o măsură insuficientă doar micşorarea TVA, s-a mai făcut acest lucru în România şi într-o lună de zile s-a revenit la preţuri, cred că nu vrem să ne păcălim", a afirmat liderul PSD.

Ciolacu a subliniat faptul că partidul pe care îl conduce nu va veni cu noi taxe în momentul în care va prelua guvernarea, precizând că PSD „dorește să creeze un echilibru corect în România”.

„Nu am vorbit nici de optimizare fiscală, nici de externalizarea profitului, nu am vorbit de absolut nimic în acest sens. Eu am vorbit de un mediu de afaceri egal pentru toată lumea. Concret, cu toţii ne dorim şi mari investitori şi micii investitori şi IMM-urile şi Horeca, absolut toată lumea. În acest moment, tot capitalul românesc plăteşte 1%, după cum bine ştiţi, microîntreprinderile, din cifra de afaceri, un minim. Nu vorbesc despre dubla impozitare. Ca să lămurim, că am văzut şi eu breaking news-urile că vine PSD cu noi taxe, că vine Ciolacu cu noi taxe. (...) Să lămuresc ştirile de ieri (...). PSD nu vine cu noi taxe, PSD nu măreşte, PSD doreşte să creeze un echilibru corect în România. Nu poate să fie unii să optimizeze fiscal, cred că perioada optimizării fiscale a cam luat sfârşit. (...) Cred că intrăm într-o perioadă de parteneriat corect, concurenţial, trebuie să fim cu toţii egali", a explicat Marcel Ciolacu, potrivit sursei citate.

În ceea ce privește posibilitatea reducerii taxării pe muncă, liderul PSD susține că prin această măsură poate fi ținută forța de muncă în țară.

„Ştiţi că avem o creştere economică, este una dintre cele mai mari creşteri economice. În mare parte creşterea economică se datorează consumului. Încercăm să găsim soluţiile astfel încât creşterile economice să fie bazate pe producţie şi mai puţin pe consum. Nu poţi să menţii o creştere economică pe consum mult timp şi atunci căutăm soluţii. Cea mai importantă este să avem investiţii. (...) Ca să susţii investiţiile trebuie două lucruri, ele să fie finanţate (...) şi îşi trebuie forţă de muncă. Cum îţi menţii forţa de muncă în România? (...) Cel mai important este să-i ţinem pe românii noştri în ţară", a precizat Marcel Ciolacu.