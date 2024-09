Fostul lider al PNL a vorbit în emisiunea Marius Tucă Show despre alegerile prezidențiale din România anului 2024, dar și despre competiția electorală dintre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

Revenit în prim planul mass-media, după o lungă perioadă de tăcere, fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, continuă să dinamiteze partidul din care face parte, dar mai ales pe conducătorul PNL, Nicolae Ciucă.

Antonescu a vorbit în emisiunea Marius Tucă Show despre alegerile prezidențiale. Acesta consideră că pesedistul Marcel Ciolacu este mai expresiv și că transmite mai mult decât Ciucă.

„Așa cum s-au prezentat în plan public, pentru că amândoi au fost premieri, să nu uităm. Cum se prezintă chiar acum în momentul asta. De defilat, nu va defila nimeni. Dar cred, într-adevăr că Marcel Ciolacu este mai expresiv, transmite mai mult. Este un om care face efortul de a se adapta, de a se ridica, de a umple haina în care este. Nu susțin pe niciun Ciolacu, dar problema este că Marcel Ciolacu greșește. Greșește uneori gramatical – se poate întâmpla – greșește electoral, greșește politic, dar se mișcă, încearcă să transmită ceva.

De partea cealaltă – în afară de faptul că avem noi mulți primari, mai puțini ca PSD-ul, dar totuși mulți – și că o să ne mobilizăm toți și că o să-l scoatem pe domnul Ciucă – și că domnul Ciucă are o carieră în spate, ceea ce nu-i contestă nimeni. Dar nu cred că-i un argument de pus pe masă acum, pe mine mă interesează cariera din față a domnului Ciucă, nu din spate. Eu nu aș vrea să fiu cu această alegere în turul doi”, a spus Antonescu la gandul.ro.

Fostul lider PNL a mai precizat că în acest moment nu i se pare niciunul dintre ei o alegere fericită.

”O finală Ciucă-Lasconi sau o finală Ciolacu-Lasconi sunt mai complicate. Ciolacu-Lasconi, are un grad de probabilitate mai mare și este mai grea, după părerea mea, pentru Ciolacu decât o finală Ciolacu- Ciucă. Sigur că probabil domnului Ciolacu, ca și domnului Ciucă, le-ar conveni mai mult George Simion, eventual Diana Șoșoacă. Sigur că atunci ar fi mai simplu. Cu Lasconi se complică lucrurile, din punct de vedere electoral. Sunt pur și simplu păreri”, a mai menționat Crin Antonescu.

Acesta a răspuns și acuzațiilor legate de faptul că este unul din creatorii USL-ului, când PSD a bătut palma cu PNL, cum s-a întâmplat și în istoria recentă.

”Mulți oameni, chiar am văzut și din PNL, amestecă lucrurile în online. ”Stai, domnule, dar de ce critici actuala conducere când tu ai făcut USL-ul?” Păi, măi, băieți și fete, și doamnelor și domnilor, când am făcut USL-ul – mă doare inima să-mi și aduc aminte – pentru că atunci ar fi fost marea șansă acestei societăți s-o ia pe altă direcție, dar în fine.

Păi când am făcut USL-ul, l-am făcut cu argumente pe care le-am explicat, a venit lumea și le-a votat. Nu le-am făcut pe sub mână, nu le-am făcut la Palatul Cotroceni. Faptul că eu am făcut USL-ul n-are nicio legătură cu modul în care merge și cum se comportă actanții acestei coaliții. Eu nu am criticat pe cineva din PNL, pentru că a făcut guvernul de coaliție cu PSD-ul. Eu am vorbit despre faptul că este indecent, neserios și neproductiv să faci în permanență acest balet, ah suntem cu PSD-ul pentru stabilitate, ah, dar ce nu-i suportăm noi pe psd-iști și cum luptăm contra lor”, a explicat Crin Antonescu.

„Nu vreau un saltimbanc drept președinte al țării”

Crin Antonescu a explicat și ce fel de președinte își dorește pentru România în anul de grație 2024, dar și de ce societatea românească – despre care susține că a evoluat în acești 10-20 – nu mai închide toate „bombonelele” electorale.

„Eu nu vreau un saltimbanc drept președinte al țării. Deci nu vreau un om care să facă pe saltimbancul în fața mea și în fața altora, peste tot, din covrigării până la Marea Neagră, de la mânăstiri până nu știu unde. Vreau un om care să aibă curajul să-mi spună clar, «băiete, vino după mine, ai încredere în mine, într-acolo vreau să te duc. Sunt un om serios, nu stau să fac tot felul de tumbe electorale.» Știu că nu se pot câștiga alegeri, dar eu cred că un mesaj ca ăsta are forță electorală. Eu nu cred că noi toți, românii sau majoritatea dintre noi – indiferent, repet, câtă carte avem, unde trăim și cu ce ne ocupăm – nu suntem chiar așa de înapoiați încât să cumpărăm bomboanele astea colorate electorale ale lor”, a conchis Antonescu.

