Ciolacu: Educația rămâne o prioritate a acestui Guvern

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că a fost luată decizia corectă prin anularea negocierilor pentru formarea cabinetului său în pragul grevei din învățământ, subliniind că „educația este și va rămâne o prioritate” pentru guvernul pe care îl conduce.

„Mult succes tuturor elevilor care încep astăzi Evaluarea Națională! Am luat decizia corectă atunci când am lăsat deoparte discuțiile politice pentru ca elevii să își poată da astăzi examenele la timp”, a transmis șeful Guvernului într-o postare pe Facebook.

Actualul premier a mai subliniat că „educația este și va rămâne o prioritate pentru acest Guvern”.

Guvernul Ciolacu, amânat de social-democrați

Marcel Ciolacu a cerut suspendarea temporară a negocierilor pentru formarea viitorului cabinet, pe fondul unor probleme în Educație.

Acest lucru a încins spiritele în Coaliție, membrii PSD și PNL luând cuvântul în spațiul public pe tema negocierilor și lansând un concurs de contre pe tema pensiilor și a energiei.

„De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea țării și buna guvernare, astfel încât românii și economia româneasca să treacă mai ușor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. Este clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor”, a susținut Marcel Ciolacu atunci, într-o postare pe Facebook. .

Astfel, șeful PSD a concluzionat că „în acest moment, prioritatea tuturor decidenților politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar și restanța majoră privind reforma pensiilor speciale”, iar „până la rezolvarea acestor două priorități, orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată”.

„Coaliția are datoria să se reunească în primul rând pentru urgențele românilor, iar programul de guvernare viitor este obligatoriu să prevadă soluțiile sustenabile și un termen clar pentru noua lege a salarizării”, a mai susținut Ciolacu.

La acel moment, în contextul în care șeful PSD, Marcel Ciolacu, a cerut suspendarea negocierilor pentru viitorul cabinet al Guvernului, pe care ar urma să îl conducă, invocând problema grevei generale anunțate în Educație și restanța privind reforma pensiilor speciale, Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL și membru în delegația de negocieri, a lansat un atac la adresa minștrilor PSD.