Ciolacu: „Ar fi o catastrofă pentru București să continue Nicușor la Primărie”. Firea, singurul candidat anunțat la PSD

Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, că dacă partidul său o va susține pe Gabriela Firea pentru Primăria Generală, iar PNL pe Sebastian Burduja, atunci actualul edil Nicușor Dan ar avea cele mai multe șanse pentru un nou mandat, catalogând această ipoteză drept o catastrofă pentru București.

„În acest moment, noi în România avem stabilitate la nivelul administrației locale. În momentul în care românul votează are o stabilitate de patru ani, știe cine este primarul, președintele consiliului județean, care sunt consilierii. Când vorbim de stabilitate la nivel central, în administrația centrală, vă amintesc că în 10 ani am avut 10 prim-miniștri, am avut zeci de miniștri peste tot, oameni buni, nu se mai poate! Nu pot hotărî eu din birou cu Nicolae Ciucă sau cu partidele noastre în forurile de conducere, lucrurile acestea le hotărăsc românii! Sunt cazuri excepționale, cum e Primăria Generală, în care eu cred că scopul este ca acest Nicușor Dan, primarul general, să plece acasă. Să scape oamenii ăștia de șobolani, de lipsă de apă caldă, de viziune. Nu s-a întâmplat nimic în București de patru ani de zile. Traficul e un dezastru, mai dezastru de atât nu știu dacă se poate”, a declarat premierul, în cadrul unui interviu la România TV, după ce a fost întrebat care e votul decisiv pentru stabilitate și de ce nu a făcut coaliția de guvernare liste comune și pentru alegerile locale.

Marcel Ciolacu a mai spus că Gabriela Firea rămâne singurul social-democrat care și-a asumat candidatura la PMB, adăugând că nu și-a dorit să intervină peste deciziile membrilor PSD din Consiliile Județene în ce privește listele comune.

„Candidatul din partea PSD, unicul candidat PSD care si-a asumat candidatura e Gabriela Firea. Eu nu vreau sa intervin cum s-a întâmplat în trecut, eu nu pot sa uit și nu pot să intervin peste deciziile colegilor mei din fiecare organizație județeană. Ei decid dacă vor, la nivel județean, să aibă liste comune, o alianță cu PNL sau nu. Sau cei din PNL dacă vor. Am lăsat democrația internă să funcționeze. În schimb, vrem sa creionăm o alianță pentru anul 2025 și sî dăm un semnal românilor”, a afirmat Ciolacu.

Ciolacu: În următoarele o săptămână-două se va lua o decizie

Liderul PSD a susținut că o decizie privind candidatul la Primăria Capitalei ar putea fi luată în următoarele două săptămâni.

„Noi vorbim de capitala României. PNL are un președinte pe București, întotdeauna președinții de organizații își asumă și candidatura la locale, în cazul în care nu ai un primar in funcție. Domnul Burduja își va asuma candidatura din partea PNL, doamna Gabriela Firea își asumă candidatura din partea PSD. Este normal să vedem compatibilitatea electoratului, și al PSD și al PNL. De abia am luat decizia, se va vedea în perioada următoare. Am hotărât în coaliție să facem fiecare partid sondaje și să vedem ce doresc românii, mai mult să venim cu un alt candidat pentru funcția de primar să vedem unde ne întâlnim la mijloc. Presupun că în următoarele o săptămână-două se va lua această decizie”, a precizat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a declarat că dacă PSD și PNL va veni fiecare cu propriul candidat în persoanele președinților organizațiilor din Capitală, atunci Nicușor Dan ar avea cele mai multe șanse la un nou mandat.

„Asta și vrem. Dacă eram așa atotștiutor, nu mai făceam sondaje. Din punctul meu de vedere dacă PSD vine cu Firea, PNL cu Burduja, fiecare ne susținem candidatul, în acel moment, statistic vorbind primarul în funcție are cele mai multe șanse. Și eu cred că ar fi o catastrofă pentru București să continue Nicușor la Primărie”, a afirmat Ciolacu, după ce a fost întrebat dacă crede că electorii PNL din Capitală vor vota un candidat al PSD, sau invers”, a spus liderul PSD.

Președintele PSD a afirmat că liderul PNL a negat că omul de afaceri Dan Ostahie ar fi un candidat pentru PMB.

„Nu e independent. Va fi o persoană de la PSD sau de la PNL care va fi candidat pentru această funcție, care va fi cea mai compatibilă. Hai sa vedem, e ceva logic si corect. Din discuțiile avute cu Ciucă, mi-a zis că Ostahie nu era candidat pentru primărie. Nu m-am dus la el cu clasorul de nume, e asta, nu e asta? L-am întrebat dacă se întâmplă ceva, ca să ne hotărâm cum abordăm problema”, a spus Ciolacu, întrebat dacă din sondaje va rezulta o incompatibilitate, în cazul ambilor candidați, va apărea varianta independentului.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat de asemenea că PSD și-ar dori un candidat cu experiență în administrația locală pentru Primăria Generală a Capitalei, și nu un independent oarecare.

„Nu am venit cu independenți, nici cu vedete TV, nici măcar cu Ciutacu. Despre ce vorbim? Va veni un om cu experiență în administrația locală. Propunerea PSD în acest sens este. Vedem ce a însemnat să te califici la locul de muncă, cu Nicușor Dan. Este o abordare corectă, că fiecare ne dorim mai mult, decizii mai rapide, uitând sa vedem tabloul intern. Înainte de a fi pesedist, sunt român”, a mai spus liderul PSD.

Gabriela Firea, prim-vicepreședinta PSD, a anunțat, miercuri, că organizația social-democrată din Capitală a decis, în unanimitate, să susţină candidatura sa pentru funcţia de primar general.

Potrivit ultimului sondaj CURS, liderul PSD Bucureşti, senatoarea Gabriela Firea s-a clasat pe locul 2 în preferințele românilor pentru PMB. Întrebați cu cine ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, 36% dintre respondenți au bifat Nicușor Dan (USR-PMP-FD), care a fost urmat de Gabriela Firea (PSD) cu 33%, și de Cristian Popescu Piedone (PUSL, spontan) cu 10%.