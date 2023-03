Cine e deputatul care vrea să fie președintele României. Anunțul candidaturii, de la tribuna Parlamentului

Andi Grosaru, deputat care reprezintă minoritatea italienilor din România, și-a anunțat candidatura la alegerile din 2024, de la tribuna Parlamentului. Grosaru este la al doilea mandat în legislativ.

În timpul plenului reunit în care era decis noul șef al Autorității Electorale Permanente, Andi Grosaru, deputat afiliat, după ce a fost exclus din Grupul minorităților, a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din 2024.

Andi Gorsaru, reprezentant al Asociației Italienilor din România, este la al doilea mandat de deputat, după cel din perioada 2016-2020. Născut în Iași în 1976, Grosaru a fost între 1997 și 2000 administrator al Comunității Italiene din Bucovina, apoi administrator al R.A.A.P.P.S. - Sucursala de Reprezentare şi Protocol Suceava, în perioada 2000-2001.

Activitatea în Parlamentul României și-a început-o în 2005, prima dată pe funcția de consilier, apoi expert, până în 2011. Grosaru, care e licențiat în științe juridice, a profesat și ca avocat.

Destinații exotice pe banii Parlamentului

În primele luni ale anului 2022, Andi Grosaru, fost deputat al Grupului minorităților, a mers în Guatemala, la Lucrările Forumului Parlamentar de Intelligence și Securitate. Pentru cele 5,5 zile a decontat 22.864 de lei.

În 2021, deputatul Grosaru a mers pentru cinci zile şi jumătate în Panama, loc unde a participat la Forumul Parlamentar de Intelligence şi Securitate. Suma primită pentru bilete, cazare şi diurnă a fost de 24.130 de lei, adică aproximativ 4.800 de euro.

Forumul propriu-zis a avut loc în perioada 28-30 iunie 2021. „Imediat după sosirea în Panama, am participat, în seara zilei de 28 iunie, la recepţia organizată de Ambasada Statelor Unite la reşedinţa ambasadorului SUA, ocazie cu care am întreţinut o serie de discuţii cu diplomaţii Statelor Unite, cât şi cu o serie de invitaţi, atât parlamentari panamezi, invitaţi şi participanţi la forum, dar şi cu oficiali ai unor state sud-americane, dar şi europeni. În cadrul aceleiaşi recepţii, am abordat cu reprezentanţi ai Adunării Naţionale Panameze o serie de discuţii prin care am reamintit bunele intenţii pe care le avem, dorinţa de a relansa dialogul politic şi diplomatic”, arată Grosaru în informarea sa despre ce a făcut în Panama.

Un candidat și din Maramureș

Antreprenorul Silviu Zetea din Baia Mare şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale din anul 2024, la un eveniment la care au luat parte peste 400 de persoane. Silviu Zetea a fost membru al PNL, imediat după anii '90, a fost primarul comunei Medieşul Aurit din judeţul Satu Mare, după care a plecat din politică şi a intrat în afaceri.

Printre politicienii care au precizat că se gândesc să candideze este și Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor în Guvernele Dăncilă și Ponta. Potrivit informațiilor „Adevărul“, Teodorovici nu mai e membru de partid, însă a fost în dialog atât cu Pro România, cât și cu AUR. În ceea ce privește AUR, fostul ministru a dat curs mai multor invitații ale partidului de a vorbi ca expert.

Prima persoană care a anunțat că se va înscrie, dar din postura de candidat independent, a fost Remus Cernea, în februarie 2022. Fostul deputat, cunoscut drept un politician excentric, a mai candidat și în 2009, din partea Partidului Verde. A obținut 0,62% din totalul voturilor, adică 60.539 de voturi. Apoi, Cernea a mai intenționat să candideze în 2014, însă nu s-a mai regăsit pe lista finală.