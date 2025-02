Ce spune Crin Antonescu despre aşa-zisele probleme ale sale cu alcoolul şi jocurile de noroc „Nu beau prea mult. Prefer vinul roşu”

Crin Antonescu a dezminţit informaţiile vehiculate de când a revenit în prim-planul politicii, potrivit cărora ar avea probleme legate de acool şi jocuri de noroc.

Pentru că în ultima vreme au fost vehiculate mai multe informaţii false cu privire la persoana sa, Crin Antonescu a ţinut să clarifice aceste aspecte, miercuri seară, în cadrul unei emisiuni televizate.

„Nu am avut niciodată sub nicio formă și niciun grad vreo problemă cu una din aceste acuzații, calomnii, cum vreți să le spuneți. Nu am intrat în viața mea într-un cazino, nu am intrat în viața mea într-o casă privată de jocuri, nu am intrat într-o sală de păcănele, nu am jucat și nu am datorat niciodată vreun leu în urma jocurilor de noroc. Și punct.

Beau cât cred că bea un om normal la masă, dacă și din ce în ce mai puțin. Nu beau bere, cum cred unii, deși am trăit în Belgia, unde e cea mai bună bere din lume, prefer vinul roşu, în cantități nesemnificative”, a explicat el.

Crin Antonescu a declarat, de asemenea, că se aşteaptă ca astfel de acuzaţii false să apară în continuare, în condiţiile în care unii contracandidaţi au tot interesul să arunce o umbră de îndoială asupra candidaturii sale. Cu toate acestea, spune el, a fost dezamăgit de faptul că o parte a mass-media a preluat aceste informaţii şi le-a vehiculat, fără a-i acorda măcar dreptul la replică.

„Preventiv, pentru toți ceilalți, vă anunț că niciodată nu am consumat vreo substanță interzisă, nu am violat pe nimeni, nu am hărțuit pe nimeni, Mă aștept la orice. În teleziunile publice măcar ar trebui să funcționeze aceste reguli care cât de cât au ținut. Am auzit aceste lucruri absolut absurde despre mine, au fost televiziuni care l-au invitat pe autorul acestor calomnii, pe care nu l-am cunoscut, nu mi-au dat un telefon, să uzez de dreptul la replică, am auzit între timp despre alte grozăvii la fel de mari. Asta nu e normal”, a mai spus Crin Antonescu.