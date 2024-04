În lume sunt 15 miliardari sub 30 de ani. Toți au moștenit averile, dar marele transfer de bogății abia acum începe

Miliardarii în vârstă și-au transferat averile șiau creat 15 miliardari cu vârsta de până la 30 de ani, ceea ce a declanșat începutul "marelui transfer de avere”.

Toți miliardarii din lume cu vârsta mai mică de 30 de ani și-au moștenit averea - primul val al "marelui transfer de avere", în cadrul căruia peste 1 000 de miliardari vor transmite moștenitorilor lor peste 5,2 miliarde de dolari în următoarele două decenii.

Există deja mai mulți miliardari decât oricând (2.781), iar numărul acestora este așteptat să crească în următorii ani, pe măsură ce o generație vârstnică de super-bogați se pregătește să își dăruiască averile copiilor lor, scrie theguardian.com.

Cercetările efectuate de Forbes au constatat că există 15 miliardari cu vârsta de 30 de ani sau mai puțin. Cu toate acestea, niciunul nu și-a creat propria avere, beneficiind în schimb de moșteniri uriașe.

Printre aceștia se numără irlandezul Firoz Mistry, în vârstă de 27 de ani, și fratele său Zahan Mistry, în vârstă de 25 de ani, care au fiecare o avere estimată la 4,9 miliarde de dolari din participațiile pe care le dețin în conglomeratul indian Tata Sons al familiei, care deține mărci auto, inclusiv Jaguar Land Rover. Ei și-au moștenit participațiile de 4,6% din companie în 2022, în urma decesului tatălui lor, Cyrus Mistry, care a murit la mai puțin de trei luni după bunicul lor, Pallonji Mistry.

Trei copii ai lui Leonardo Del Vecchio, fondatorul companiei de ochelari de soare de lux Luxottica, au devenit miliardari după moartea tatălui lor, în 2022. Leonardo Maria Del Vecchio, în vârstă de 28 de ani, Luca Del Vecchio, în vârstă de 22 de ani, și Clemente Del Vecchio, în vârstă de 19 ani, au moștenit fiecare o participație de 12,5% în holdingul Delfin, cu sediul în Luxemburg, al familiei, care deține aproape o treime din EssilorLuxottica, compania din spatele Ray-Ban și Oakley. Se estimează că fiecare dintre ele are o valoare de 4,7 miliarde de dolari.

Cel mai tânăr miliardar este Livia Voigt, în vârstă de 19 ani, care are o avere de 1,1 miliarde de dolari datorită unei participații de 3,1% în WEG Industries, un producător brazilian de echipamente electrice cofondat de bunicul ei, Werner Ricardo Voigt. Acesta a murit în 2016. Sora ei mai mare, Dora Voigt de Assis, în vârstă de 26 de ani, se află, de asemenea, pe listă.

Se așteaptă ca și mai mulți tineri miliardari tineri să fie creați în următorii ani, deoarece mulți dintre cei mai bogați oameni de pe listă se pregătesc să își predea companiile și averea următoarei generații.

Experții de la banca elvețiană UBS au declarat: "În următorii 20-30 de ani, peste 1.000 dintre miliardarii de astăzi vor transfera probabil peste 5,2 miliarde de dolari moștenitorilor lor. Cum se calculează această cifră? Pur și simplu prin însumarea averii celor 1.023 de miliardari care au astăzi 70 de ani sau mai mult. Privind pe termen mai lung, averea excepțională rezultată din boom-ul activității antreprenoriale din anii 1990 a pus bazele viitoarelor generații de familii de miliardari."

Cea mai bogată persoană de pe planetă este proprietarul majoritar al conglomeratului de bunuri de lux LVMH, Bernard Arnault. Acesta are 75 de ani și și-a promovat recent copiii în funcții cheie în cadrul afacerii. Arnault are o avere estimată la 233 de miliarde de dolari, o creștere de 10% față de anul trecut.

Charles Koch, cel mai în vârstă dintre frații industriași miliardari americani, are 88 de ani. Fratele său, David, are 79 de ani. Phil Knight, miliardarul cofondator al Nike, are 86 de ani.

Un total de 70 de miliarde de dolari este așteptat să fie moștenit de următoarea generație în următorii 20 de ani, potrivit estimărilor firmei de consultanță Cerulli Associates. Se așteaptă ca acest transfer să facă din mileniali "cea mai bogată generație din istorie", potrivit unui studiu realizat de agentul imobiliar Knight Frank.

Unul dintre cei mai tineri miliardari care și-au făcut - și nu moștenit - averea este Ben Francis, 31 de ani, fondatorul britanic al brandului de atletism Gymshark. Averea sa este estimată la 1,3 miliarde de dolari.