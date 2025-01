Călin Georgescu, invitat la o dezbatere publică de Crin Antonescu: „Nu să facem un concurs de abilitate verbală, ci pur si simplu să desfacem niște idei”

Crin Antonescu, candidatul comun al coaliţiei de guvernare la alegerile prezidențiale, l-a invitat pe Călin Georgescu, dar şi pe ceilalți participați la cursa pentru Cotroceni, la o dezbatere publică.



„Nu am vreo curiozitate legată de Călin Georgescu, l-aş saluta şi l-aş invita să avem o discuție publică despre aceste teme, cu un public care să poate pună întrebări, o dezbatere publică despre România şi despre aceste alegeri. Eu cred că este neapărat necesar nu numai cu domnul Georgescu. Nu să facem un concurs de abilitate verbală, ci pur si simplu să desfacem niște idei. Pentru că, în momentul în care spui, cum spune domnul Georgescu are dreptul să spună asta: am venit aici, sunt eu cu poporul şi cu Dumnezeu şi hora asta ne-a unit pe toți. Foarte bine. Aş vrea să ştiu cum intervine Dumnezeu în chestiunea asta, ce înțelege prin popor, dacă eu care, de exemplu, care nu am fost acolo, mai fac parte din popor? Dacă 2 milioane au votat cu Georgescu, semnificativ repet, 16 milioane ceilalți mai sunt poporul, cei care vor să voteze altceva mai sunt poporul? Iată nişte teme simple de discuție, nu vreun concurs de frumusețe sau abilitate oratorică”, a spus Crin Antonescu, la Antena 3 CNN.

Duminică, la reuniunea PNL pentru validarea candidaturii sale la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu a subliniat că viitorul președinte trebuie să simtă răspundere față de ceea ce se întâmplă în țară și să fie un lider.

„România are nevoie mai mult ca oricând să își consolideze pozițiile (...) Nu candidez pentru dumneavoastră, pentru PNL, pentru mine (...) fiecare om din sala asta, chiar și ziariștii, a făcut mai mult pentru România decât dl. Călin Georgescu. (...) Este esențial ca președintele viitor al României să fie cu adevărat un lider. Oamenii simt liderii, oamenii urmează liderii. Națiunea nu are nevoie doar de un șef de stat. (...) să se simtă răspunzător pentru ce se întâmplă în țara asta, chiar dacă nu stă în puterea lui. (...) Nu voi fi un președinte comod”, a spus Crin Antonescu.