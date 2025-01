Un liberal a votat împotriva candidaturii lui Crin Antonescu. Cine este și de ce a făcut această alegere

Deși liberalii au anunțat, duminică, că au votat în unanimitate, în Consiliul Național al PNL, pentru validarea candidaturii lui Crin Antonescu în realitate a existat și un vot împotriva.

Deși secretarul general al PNL, Adrian Veștea, a anunțat la microfon că decizia ca partidul să îl susțină pe Crin Antonescu la prezidențiale s-a luat în „unanimitate”, cu 664 de voturi pentru, în realitate Florin Roman a votat împotrivă. El a fost singurul liberal care nu a votat pentru ca PNL să-l susțină pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din mai.

La final, Roman, deputat PNL, l-a așteptat pe Antonescu pe culoar și i-a transmis că nu l-a votat, explicând și de ce nu a făcut acest lucru.

„Eu nu v-am votat, domnule președinte. Pentru simplul motiv că mă așteptam, ca liberal, să vă cereți scuze față de partid că nu ați votat Partidul Național Liberal”, i-a spus Roman lui Antonescu, potrivit Gândul.

„Trebuia să consemnez. Am înțeles”, a fost răspunsul lui Antonescu.

Votul dat de Florin Roman ar avea legătură cu faptul că Antonescu a spus că a votat cu UDMR la alegerile parlamentare de anul trecut.

La finalul lunii decembrie, Crin Antonescu a declarat într-o emisiune la Antena 3 că la alegerile parlamentare din 1 decembrie a votat și cu UDMR.

„Pot să vă spun că la Parlament, la Senat am votat cu PNL-ul, dar la Cameră (Camera Deputaţilor – n.r.) am votat cu UDMR-ul, ca să dau un vot util. Nu aveam listă PNL, după cum ştiţi o disfuncţie birocratică, sper, a făcut să nu avem listă acolo, să nu aibă o listă PNL-ul. Celelalte partide despre care eu credeam că ar fi bine să intre în Parlament nu aveau nevoie, se punea problema, la un grad de prezenţă mare, că UDMR-ul ar putea fi la limită şi, cum eu consider UDMR-ul fără a fi maghiar în vreun fel, îl consider o formaţiune serioasă, poate chiar cea mai serioasă, la momentul la care vorbim, în peisajul politic românesc, i-am votat”, a afirmat Crin Antonescu, la acel moment.

Afirmațiile făcute de acesta au venit în contextul în care Biroul de Circumscripție pentru Străinătate a respins listele PNL pentru Camera Deputaților (diaspora), pentru că nu erau femei pe listă.

Crin Antonescu a subliniat, duminică, la reuniunea PNL pentru validarea candidaturii sale la alegerile prezidențiale, că nu poate sta deoparte la o astfel de bătălie.

„Acum puțin mai bine de 10 ani, tot în această clădire, președintele partidului nostru, Mircea Ionescu Quintus, mi-a pus o întrebare procedural: Candidezi? Atunci am urcat la tribună și am ținut cel mai scurt discurs din viața mea, constând într-o singură silabă: DA. Au trecut 10 ani și astăzi sunt cumva din nou chemat să răspund aceleiași întrebări și răspunsul meu nu poate fi decât același”, a spus Crin Antonescu.