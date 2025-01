Călin Georgescu amenință UDMR, după dezvăluirile făcute de Hunor: „E o asociație de bloc. Va fi evaluată foarte curând”

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, l-a atacat pe Kelemen Hunor, numind UDMR o „asociație de bloc” care va fi „evaluată foarte curând”.

„Eu cred că dacă această asociație de bloc, că nu e partid, ar fi puțin evaluată și probabil că va fi foarte curând, se vor vedea foarte multe lucruri. Această asociație de bloc numită UDMR. Nimeni nu s-a atins de ei în 35 de ani, nimeni nu i-a întrebat. Au fost balamaua de serviciu, iar această balama nu a stat doar să fie balama, deci dacă astăzi ministrul de finanțe are dublă cetățenie, cât de departe poate ajunge nimicnicia sistemului actual. Ei ar trebui să răspundă mai curând, nu eu. Eu n-am ce să răspund. Eu în fața lui Dumnezeu stau drept și va fi o mare cinste să-mi întâlnesc strămoșii când va fi să fie, ei nu pot face asta”, a declarat Călin Georgescu, la Realitatea Plus.

Atacul vine după ce Kelemen Hunor a dezvăluit așa-zisul candidat anti-sistem Călin Georgescu este în realitate „un candidat al vechiului sistem și că este susținut de o rețea de rezerviști din serviciile secrete din România.”

„Eu am văzut următorul lucru și cred următorul lucru despre asta. Pe de o parte, ce am spus la început, că în spatele lui Georgescu se află o rețea de rezerviști care acoperă societatea în toate direcțiile, și aceștia și-au căutat un candidat, și au mobilizat. Pe de altă parte, în mod evident a fost acolo acel om care s-a prezentat ca anti-sistem, deși el este omul vechiului sistem, el nu este anti-sistem, el este omul vechiului sistem, întrucât el în 1986 (în perioada comunistă – n.red.) a învățat la New York și Londra, ceea ce nu a fost posibil pentru oricine, și este evident că a aparținut acelei rețele în mod dovedit, el a și declarat că mentorul său a fost Mircea Malița, care Malița poate fi descris prin rețeaua Caraman”, a spus Hunor Kelemen.

De asemenea, liderul UDMR a criticat vehement și pasivitatea instituțiilor statului legat de Călin Georgescu, deși autoritățile române știau de ani de zile ideile extremiste ale acestuia: „Instituțiile statului, pentru că despre Georgescu ani la rândul s-a știut cine este. El răspândit și răspândește ideile Gărzii de Fier, ale legionarilor și extremei drepte, ideile care retrezesc cele mai negre perioade ale secolului XX, pe care și le asumă și susține. Ei au măsurat foarte exact, au țintit foarte bine, astfel încât au spus tuturor, prin propoziții simple și scurte, cea ce doresc să audă. Din acest punct de vedere Georgescu a avut în spate o companie de oameni bine pregătiți”.