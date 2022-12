Burduja: Interzicerea dosarului cu șină e o victorie a cetățenilor. Nicio schimbare nu e simplă

Ministrul Cercetării și Digitalizării susține că interzicerea dosarului cu șină și a copiilor după documente reprezintă un moment important „în procesul de dărâmare a zidurilor dintre oameni și serviciile publice”.

„Fără dosare cu șină, fără copii după acte, fără xeroxuri în instituțiile publice. Toate acestea sunt posibile după victoriile de astăzi din Parlament! Marcați în calendar ziua de 7 decembrie pentru moartea dosarului cu șină și pentru posibilitatea legală, în premieră, de a obține cazierul judiciar online. Ambele susținute, practic, în unanimitate. Am venit astăzi în Parlament să votez și să susțin de la tribună aceste proiecte vitale pentru modernizarea statului și pentru a face viața românilor puțin mai ușoară. Am promis, încă de când am preluat mandatul de ministru, că voi face tot ceea ce ţine de mine pentru a pune digitalizarea în slujba românilor. Un obiectiv pe care îl am și în calitatea de deputat”, explică Sebastian Burduja, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Fără drumuri pentru cazierul judiciar

„În septembrie, am depus împreună cu George Tuță inițiativa legislativă care scutește românii de drumuri la secția de poliție pentru cazierul judiciar. Am tot vorbit despre asta în spațiul public, lucrăm în paralel și la soluția tehnică pentru eliberarea cazierului prin ghișeul.ro. În curând, țineți aproape. Ma bucur că legea a fost votata aproape în unanimitate și le mulțumesc colegilor deputați. Vor putea pleca în vacanța parlamentară cu conștiința împăcată că, datorită votului lor, peste 2 milioane de români pe an vor avea viața un pic mai ușoară în relația cu statul”, mai arată ministrul.

„Tot astăzi a fost adoptată în Camera Deputaților, for decizional, legea care interzice dosarul cu șină și solicitarea de copii după documente la nivelul autorităților locale, universități, companii de utilități. Aceasta a avut un parcurs mai interesant și mai lung, despre care vă povestesc imediat. Simbolic, interzicerea dosarului cu șină și a celebrelor copii care ne-au făcut viețile mai grele tuturor este un moment important in procesul de dărâmare a zidurilor dintre oameni și serviciile publice. Este o victorie a cetățenilor, prin votul celor care îi reprezintă în cea mai importantă instituție a democrației. Nu a fost cel mai simplu proces, așa că las aici istoricul tocmai ca să nu uităm că lupta cu birocrația nu e simplă și e nevoie de un efort de echipă, dincolo de culori politice”, mai explică titularul de la Cercetare și Digitalizare.

Merge la promulgare

Burduja a punctat faptul că proiectul merge acum la promulgare. „Urmează promulgarea de către Președinte și termenul de 180 de zile de implementare. Cel târziu de la jumătatea anului viitor, viața noastră va fi un pic mai ușoară. Trebuie să vă avertizez ca succesul acestor demersuri depinde de fiecare dintre noi. Avem deja experiența ștampilei, care nu mai este obligatorie, dar totuși rezistă în unele locuri. După ce legea va intra în vigoare, trebuie să ne cerem drepturile și să le atragem agenția funcționarilor care, din obișnuință, ne vor mai cere dosar cu șină, copie după buletin sau ne vor trimite la xeroxul de la colț. Nicio schimbare nu e simplă”, a conchis ministrul.