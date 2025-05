Nicușor Dan, dupa ce victoria a fost confirmată oficial: „România începe, de mâine, o nouă etapă şi are nevoie de fiecare dintre voi”

Nicuşor Dan, victorios, a făcut declaraţii din Parcul Cişmigiu, acolo unde o mare de susţinători îi scandează numele.

„E victoria voastră”, şi-a început Nicuşor Dan discursul în parcul Cişmigiu, acolo unde a fost aşteptat de numeroşi susţinători, care i-au scandat minute bune numele.

„E victoria voastră, a mii şi mii de oameni, care au făcut campanie zilele acestea, au crezut că România poate să se schimbe în direcţia corectă. Nu uitaţi că forţa de care aţi dat dovadă, ce aţi făcut voi săptămânile acestea a fost extraordinar!”, a spus el.

„România începe, de mâine, o nouă etapă şi are nevoie de fiecare dintre voi, are nevoie de specialişti care să se implice în diferite politici publice, are nevoie de oameni în societatea civilă, de oameni noi în politică şi, aşa cum aţi dovedit că puteţi să faceţi campania asta, vă rog să continuaţi să activaţi pentru România. România va avea un nou preşedinte, dar preşedintele acesta, în echilibrul de putere cu celelalte puteri ale statului, va avea nevoue în continuare de spijinul vostru, al societăţii”, le-a cerut el celor care l-au votat.

Totodată, el a transmis un mesaj şi „pentru cei care au pierdut azi”: „Întregul nostru respect pentru cei care au avut o altă opţiune azi şi în turul întâi”.

Nu a uitat nici de românii din diaspora, pe care i-a asigurat de sprijinul său.

Sărbătoare în stradă: Susținătorii lui Nicușor Dan au umplut centrul Capitalei

Atmosferă de sărbătoare în centrul Capitalei, unde mii de bucureșteni au ieșit în stradă pentru a marca victoria lui Nicușor Dan în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

La scurt timp după ora 00.00, bulevardele din jurul parcului Cișmigiu și Piața Universității au devenit pietonale, blocate de valuri de susținători entuziaști.

„Ne vedem în câteva minute la Cișmigiu!”, a scris Nicușor Dan pe Facebook în jurul orei 00:10, după o scurtă intervenție televizată. Anunțul a fost suficient pentru ca sute de oameni deja adunați în zona sediului de campanie să pornească spre parc, unde candidatul era așteptat cu aplauze și scandări.

La ora 00:23, Nicușor Dan a ieșit din sediul de campanie, însoțit de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, sub uralele celor prezenți. Mulțimea a început să scandeze „Libertate, libertate!”, într-un gest simbolic care amintește de momentele istorice în care românii și-au exprimat dorința de schimbare și demnitate.

Cei doi au mers câțiva pași prin mulțime, salutând oamenii și zâmbind vizibil emoționați. Imaginile transmise live pe rețelele de socializare au surprins un amestec de bucurie, lacrimi și speranță în ochii celor prezenți.

Bulevardul Elisabeta a fost complet ocupat de susținători, iar traficul rutier este blocat. Poliția a redirecționat circulația din zonă, în timp ce forțele de ordine supraveghează desfășurarea pașnică a evenimentului.

Oamenii flutură steaguri tricolore şi ale Uniunii Europene, afișe cu mesajul „Nicușor Președinte” și cântă spontan refrene ale unor piese cunoscute.

Imagini cu românii care sărbătoresc în număr mare victoria lui Nicuşor Dan în urma rezultatului din turul al doilea al alegerilor prezidenţiale fac înconjurul lumii, postate pe reţelele de socializate de jurnalişti străini.