Budăi, despre legea salarizării: Principiul de la care plecăm este salariul mediu brut aflat în plată pentru debutant

Ministrul Muncii s-a întâlnit, miercuri, cu profesorii din cadrul Liceului I. L Caragiale, ocazie cu care acesta a punctat că va respecta decizia Coaliției de a finaliza legea salarizării unitare până la data de 15 iulie.

„Până acum, orice decizie am primit de la Coaliție am respectat și nu o să încep să încalc o decizie a Coaliției. Pentru data de 15 iulie am termen să finalizez draftul legii, ca la 1 septembrie propunerea să treacă de Guvern și să meargă în Parlament”, a declarat Marius Budăi după ce a discutat cu profesorii de la liceul I.L Caragiale.

Ministrul Muncii a precizat că a scris în nota de fundamentare a legii salarizării principiul de la care se pleacă în deschiderea noii grile: „Principiul de la care plecăm este salariul mediu brut aflat în plată pentru debutant”.

Ministrul Budăi a subliniat că discuția avută cu profesorii liceului din Capitală „nu s-a axat pe grevă”.

„A fost o discuție constructivă despre ceea ce vrem să facem pe viitor cu Educația. Eu am 2 copii în ani terminali, cu siguranță discuțiile continuă la nivel de ministerul Educației. Eu am cerut dascălilor nimic, ei nu mi-au cerut nimic, am avut o discuție cu privire la principiile pe care trebuie să ne axăm pe viitor”, a declarat ministrul Muncii.

Întrebat dacă profesorii i-au transmis cum este să lucreze pe salarii mici, ministrul a precizat că „și eu la rândul meu am fost și sunt salariat. Am fost lucrător în asistență socială, unde sunt salarii mult mai mici”.

Liderul Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret”, Marius Nistor, a anunțat miercuri că profesorii vor protesta din nou în București, joi sau vineri. Acesta a precizat că au depus o cerere la Primăria Capitalei și că în funcție de răspuns se va organiza și protestul. De asemenea acesta a anunțat că sunt așteptați circa 20.000 de participanți.