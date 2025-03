Președintele interimar Ilie Bolojan a declarat că în primele zile la Palatul Cotroceni l-a surprins crisparea „colegilor”, care „săreau în picioare” când trecea. De asemenea, șeful statului afirmă că i s-a părut exagerată utilizarea excesivă a formulării „Excelența Sa”.

„Când am fost la Cotroceni în prima zi părea că totul este liniște. în fiecare zi totul s-a schimbat. (…)La Cotroceni m-a surprins o oarecare crispare a colegilor de acolo – pentru mine sunt colegi – am rămas surprins că toată lumea sărea în picioare când treceam dintr-o cameră în alta. Și la un moment dat am simțit un disconfort, pentru că mă simțeam prost. De ce sar oamenii? Așa era obiceiul. Stați liniști, lucrați. Pentru că altfel s-ar simți zona de tip militar. Pentru mine militar înseamnă ordine și performanță”, a declarat Ilie Bolojan, la Europa FM.

Președintele Bolojan a mai subliniat că i s-a părut exagerată utilizarea excesivă a formulării „Excelența Sa” .

„Sunt niște aspecte protocolare, care țin de o instituție, cum este partea de președinție, dar dacă sunt duse într-o zonă de exces, nu fac decât să strice lucrurile. Când eram anunțat o întâlnire se anunța intră: <excelența sa președintele, oamenii erau crispați>. Prea mult formalism, prea multă organizare. Dacă la Consiliul European, toți liderii sunt doar cu numele lor, înseamnă că se poate peste tot”, a mai spus Bolojan.