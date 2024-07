Liberalii exclud retragerea lui Ciucă și susținerea lui Geoană la alegerile prezidențiale

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a declarat luni, că partidul are desemnat un candidat pentru alegerile prezidenţiale și a calificat drept false ipotezele privind retragerea liderului liberalilor, Nicolae Ciucă, din cursa pentru Cotroceni. Stroe a afirmat că nu există nici un fel de soluție prin care formațiunea să poată susține o altfel de candidatură decât cea a unui liberal, negând posibilitatea susținerii secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

„Toate aceste ipoteze lansate (privind retragerea lui Nicolae Ciucă n.r.) nu fac nimic altceva decât să încerce să acrediteze ideea că, vezi doamne, am avea dificultăți în a intra în turul doi. Sunt ipoteze false. Nu există tensiuni în Partidul Național Liberal. Am ieșit întăriţi din aceste alegeri. 30 de procente este scorul cu care am confirmat încă o dată, dacă mai era nevoie, că suntem partidul cel mai puternic pe zona de dreapta în România”, a declarat Ionuţ Stroe, luni, la Antena 3 CNN.

Purtătorul de cuvânt al PNL a afirmat că adversarii politici ai formațiunii încearcă fără succes să slăbească forța electorală a partidului, și că partidul va câștiga alegerile prezidențiale.

„De altfel, toți adversarii se tem, toți şi-au fixat turul doi ca obiectiv politic și toţi încearcă în momentul de față să lovească cumva PNL-ul, să slăbească cumva forța electorală a partidului, lucru care nu se nu se întâmplă. Suntem foarte bine plasați, vom câștiga cu siguranță alegerile prezidențiale și, în mod evident, că orice fel de vulnerabilitate lansată acum în spațiul public nu e nimic altceva decât o ipoteză”, a spus Ionuţ Stroe.

Întrebat dacă PNL exclude susţinerea secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoană, la alegerile prezidenţiale, purtătorul de cuvânt al liberalilor a răspuns: „Da, cu siguranță da pentru că în momentul de față avem un candidat desemnat, nu există nici un fel de soluție prin care am putea să susținem o altfel de candidatură decât cea a unui liberal. Avem un obiectiv clasic bine definit. Din punctul nostru de vedere șansele de a merge în turul doi sunt maxime”.