Adina Vălean: Renegocierea PNRR nu este lipsită de sens. Niște ajustări, permutări sunt legitime

Comisarul European pentru Transporturi a precizat, într-un interviu la Prima News, citat de News.ro, că renegocierea PNRR cerură de miniștrii PSD nu este una „lipsită de sens”. Adina Vălean a precizat că cei de la Bruxelles doresc ca România să acceseze toți banii din PNRR.

„Chestiunea cu renegocierea PNRR nu este lipsită de sens pentru că s-au mai întâmplat nişte crize între timp. Nişte ajustări, permutări sunt legitime. De asemenea, dacă noi considerăm că anumite proiecte ambiţioase de infrastructură ar putea să nu se realizeze, ar fi păcat să nu spunem asta. Am zis întotdeauna că noi am pierdut bani europeni de infrastructură pentru că nu am admis repede şi la timp faptul că ceva nu poate fi gata, ca să se poată redirecţiona banii către proiecte care ar putea fi mature. Eu cred că există deschidere la nivelul Comisiei Europene, nu depinde de mine personal, eu nu pot decât să încurajez şi să ajut pentru a face lucruri cu sens, dacă e nevoie să ajustăm ceva în PNRR”, a declarat Adina Vălean la Insider Politic, potrivit News.ro.

Comisarul european pentru Transporturi a subliniat că oficialii europeni vor ca statele UE să cheltuie toți banii din PNRR, precizând că se dorește ca România să acceseze banii : „Toată lumea Bruxelles vrea să se cheltuie banii, pentru că asta ar însemna succesul PNRR-ului”.

Boloș: Atitudinea Comisiei este una foarte dură

Ministrul Investițiilor Europene a precizat într-un interviu pentru Adevărul că atitudinea Comisiei, referitoare la renegocierea PNRR, este ca statele membre să respecte ceea ce este scris în PNRR.

„Mi-aduc aminte că, atunci când mi-am început mandatul, eram foarte optimist în ceea ce privește renegocierea PNRR. Dar ușor ușor mi-a trecut acest optimism pentru că atitudinea Comisiei, care este una foarte dură în relația cu statele membre, este aceea de a respecta ceea ce s-a scris în PNRR, de a respecta reformele așa cum au fost ele gândite în PNRR și desigur toate încercările noastre de a face PNRR mai util pentru folosirea fondurilor alocate a fost sortită eșecului. Ne-am reconfirgurat și am înțeles că trebuie să ducem și să implementăm PNRR așa cum este el în momentul de față”, a spus Marcel Boloș la Adevărul Live.