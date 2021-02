Cum au apărut Legile lui Murphy şi care sunt cele mai amuzante exemple

Iniţiatorul celebrelor legi este inginerul american Edward Aloysius Murphy Jr. (1918 – 1990). În 1949, acesta lucra la baza Forţelor Aeriene Edwards din Murdoc, California, la un proiect. Enervat de funcţionarea necorespunzătoare a unei curele de transmisie, inginerul a exclamat cu referire la tehnicianul care a îmbinat greşit capetele benzii: „Dacă există vreo posibilitate să o facă prost, o va face” („If there is any way to do it wrong, he will”).

Originea singurei legi enunţate de Murphy a fost dezvăluită în 1977 de ziarul „Los Angeles Times”. Această primă lege a lui Murphy a fost sursă de umor, astfel că au apărut şi multe altele.

Citeşte aici continuarea articolului şi vezi care sunt cele mai amuzante maxime.