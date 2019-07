VIDEO Cum s-a terminat primul meci oficial de tenis între două lesbiene şi ce au făcut cele două la finalul partidei

Partida dintre belgiencele Alison Van Uytvanck şi Greet Minnen a fost una în familie, chiar la propriu.

Cele două jucătoare au recunoscut în urmă cu mai mult timp că formează un cuplu în afara terenului.

Sorţii au decis ca la Karlsruhe ele să fie adversare, iar Van Uytvanck s-a impus cu scorul de 6-4, 1-6, 6-1, însă după cum se poate vedea în imaginile de la finalul meciului, nimeni nu a fost supărat şi totul s-a încheiat cu un sărut la fileu.

Alison Van Uytvanck este pe locul 56 în lume, iar Greet Minnen ocupă poziţia 122 mondială.



This exchange at the net between @AlisonVanU and @GreetMinnen97 is so freaking cute 😍🏳️‍🌈 #liquimolyopen pic.twitter.com/hSMpXhN9Mq