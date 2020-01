VIDEO Iute ca vântul pe teren, Halep are timp de shopping. Prima reacţie a Simonei după calificarea în semifinale

Halep le-a oferit însă o neaşteptată pauză spectatorilor până la începerea duelului care îi va stabili următoarea adversară: Anastasia Pavlyuchenkova (cap de serie 30) sau Garbine Muguruza.

Ce a declarat Simona Halep după cea mai categorică victorie a sa de la startul turneului:

* Am fost foarte concentrată, îmi place la nebunie să joc aici, la Melbourne.

* Am muncit mult la pregătirea fizică în extrasezon, am început foarte bine acest an şi mă simt mult mai puternică decât în trecut.

* Cu Darren, am lucrat la atitudinea mea, la jocul meu, să fiu o persoană mai bună în fiecare zi. Vreau să îi mulţumesc pentru tot ajutorul pe care mi l-a dat. El mă înţelege, îmi este uşor să comunic cu el - iar aşa, munca este mai uşoară. Australia e a doua mea casă, pentru că am un antrenor australian. Am amintiri frumoase de aici, din 2018 şi poate, cine ştie, pot să repet performanţa.

* Nu mă voi uita la următorul meci, mă voi bucura de această zi. Am o zi lungă în faţă, mă voi relaxa, voi merge la o scurtă sesiune de shopping - fac asta în fiecare zi, pentru că, aşa cum am mai spus-o - asta mă motivează. Mâine mă voi gândi la următorul meci, astăzi nu mai e loc de tenis!