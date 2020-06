VIDEO Imagini incredibile: Un spectator a invadat terenul la un meci fără spectatori

Spania a reuşit să ţină pandemia sub control, după o perioadă grea, în lunile martie şi aprilie, însă, deocamdată, ca o măsură de precauţie, meciurile se joacă în faţa unor tribune goale. Pe viitor, e posibil ca fanii să revină, treptat, în arene.

Până atunci, regizorii transmisiunilor au avut inspiraţia de a include la fiecare meci zgomote de ambianţă, dar şi cântece ale fanilor, pe toată durata celor 90 de minute. Astfel, spectatorul din faţa televizorului nu simte absenţa fanilor din tribune, având atmosfera unui meci mare. Pe teren însă, jucătorii nu aud această ambianţă artificială pe care o avem noi din faţa televizorului.

Cert e că, inclusiv fără spectatori, avem, în continuare, partide în care fanii pătrund pe teren! Aşa s-a întâmplat, sâmbătă seară, în Mallorca - Barcelona, scor 0-4 (Vidal 2, Braithwaite 37, Jordi Alba 79, Messi 90+3).

În minutul 53, un tânăr purtând tricoul Argentinei cu numele lui Messi pe spate a pătruns agale pe gazon, iar jocul s-a oprit. Potrivit gsp.ro, care citează ziarul spaniol „Sport“, fanul lui Messi, care a fost escortat în afara gazonului de forţele de ordine, şi-a povestit, ulterior, aventura.

Ce a declarat tânărul care a pătruns pe teren?

*Am plănuit asta dinainte de apariţia coronavirusului. Messi este idolul meu. Încă dinainte ca meciul să fie amânat, ideea mea a fost să fac o fotografie cu Messi. Este visul meu, să îl întâlnesc şi să ne fotografiem împreună. Dar l-am văzut pe Jordi Alba, mai întâi, şi m-am pozat alături de el. Jordi Alba a încercat să mă ignore.

*Apoi, am mers către Messi, dar din cauza virusului, nu s-a vrut ca eu să fac poza. Apoi, poliţia m-a pus să şterg tot. Planul meu a eşuat din cauza emoţiilor.

*Eram cu nişte prieteni, am ajuns la stadion în minutul 40 la meciului. Am sărit peste un gard de aproape 2 metri şi din tribune am coborât pe scări până pe teren. M-am mişcat rapid, dar nu m-am ales cu nimic până la urmă.

*M-au pus să şterg fotografia şi să semnez un document cu datele mele personale. Îmi vor spune dacă mă amendează sau nu.

