VIDEO Halep, descărcare nervoasă: Gestul prin care Simona şi-a celebrat victoria din turul II

Simona Halep părea că va repeta un scor similar cu cel pe care, anul trecut, Maria Şarapova a zdrobit-o pe Harriet Dart la Australian Open, 6-0, 6-0.

Constănţeanca de 28 de ani a cedat un singur game din primele 11 ale meciului şi adversara ei era, pur şi simplu, copleşită de Simona.

Totuşi, calvarul emoţional trăit de Halep n-a mai durat mult, fiindcă această a închis, până la urmă, setul doi, scor 6-4, şi şi-a descărcat nervii printr-un gest elocvent după mingea valorificată de meci:

.@Simona_Halep is understandably stoked to be through to the round of 32!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/HGRrOZ1ADS