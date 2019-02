VIDEO Halep, mult prea bună pentru Bouchard: Simona a trimis-o pe Genie înapoi pe plaja din Dubai

Simona Halep (27 de ani) şi Eugenie Bouchard (24 de ani) şi-au scos capul în lumea bună a tenisului cam în aceeaşi perioadă, având şi un duel direct în semifinalele de la Wimbledon 2014.

De atunci însă, multe s-au schimbat. Dacă Simona a devenit o mare jucătoare de tenis, în schimb, Genie s-a transformat într-o „bombă sexy“ a circuitului feminin. În acest moment, cele două sunt despărţite de 77 de poziţii în clasamentul mondial şi de multe trofee care stau în vitrina Simonei.

Spre bucuria lui Bouchard (79 WTA), această diferenţă uriaşă de clasă nu s-a văzut şi în primul set al confruntării lor în Dubai. S-a mers pe serviciu până cel de al 5-lea game, apoi un break şi re-break, după care, din nou, s-a mers pe serviciu până la 6-6. În tie-break, Simona n-a fost, totuşi, condusă deloc şi, într-un final, s-a impus cu 7-4.

Setul doi a fost la discreţia fostului lider mondial care a condus cu 2-0 şi 3-1, înainte de a se impune cu 6-4.

În optimile de la Dubai, Halep va juca fie cu Tsurenko (23 WTA), fie cu Zhu (107 WTA). Pe ucraineanca de 29 de ani a bătut-o pentru a şasea oară în şase meciuri, săptămână trecută, la Doha, scor 6-2, 6-3.

