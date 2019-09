VIDEO Cristina Neagu, actriţă în propriul film. Handbalista a lansat documentarul despre accidentarea la genunchi. Imagini dure din timpul operaţiei

Documentarul ”Cristina Neagu: un 8 de neoprit" a fost proiectat în premieră miercuri seară, în timpul unui eveniment privat la care au participat, alături de protagonistă, familia sportivei, prieteni din copilărie, mai multe coechipiere de la echipa de club şi de la cea naţională şi alţi oameni din lumea sportului precum Ion Ţiriac, Mihai Covaliu sau Gabriela Szabo.

În cadrul documentarului de 20 de minute, spectatorii devin părtăşi la calvarul prin care a trecut Cristina Neagu din momentul accidentării până în prezent, camera de filmat urmărind-o pe sportivă aproape peste tot: perioada înaintea operaţie, drumul până în Belgia, imagini de la intervenţiei chirurgicale şi momentele din timpul recuperării.

"Am plâns când am văzut prima oară filmul. Finalul filmului m-a făcut să îmi dau seama de ce sunt aici.Şi de ce am ajuns la acest nivel şi de ce am această putere să îmi revin de fiecare dată. Am fost filmată la recuperare în timp ce îmi făceam exerciţiile obişnuite. Am încercat să fiu şi să transmit autenticitate, am vrut să vadă lumea în film că sunt naturală. Cred că au fost câteva ore de filmare. Eu cred că e foarte greu să fii actor, iar eu am încercat să fiu cât mai autentică" , a declarat Cristina Neagu după ce filmuleţul a fost făcut public.



Sporiva desemnată de 4 ori cea mai bună handbalistă a lumii a vorbit şi despre sacrificiile pe care este nevoit să le facă orice sportiv care vrea să performeze la cel mai înalt nivel.



"Mi se pare că uneori oamenii văd ce e mai uşor. Că eşti pe teren, că joci bine, că dai goluri, că lumea te aplaudă, că lumea te aclamă şi că totul este roz. Este foarte multă muncă în spate, sunt multe sacrificii şi am vrut cumva să araăt oamenilor ce înseamnă de fapt să fii un sportiv la cel mai înalt nivel", a mai spus jucătoarea de handbal.

Cristina a vorbit şi despre cum cum crede că a fost influenţată de accidentările avute de-a lungul carierei.

„Toate perioadele grele prin care am trecut în carieră m-au făcut mai puternică, iar acum ştiu despre mine că pot să-mi revin de fiecare dată, la fel de motivată. Urmează unul dintre cele mai importante sezoane din cariera mea. Pentru că sunt Jocurile Olimpice şi e probabil ultima mea şansă să particip. Pentru că joc la o echipă din România şi vreau să câştig Liga Campionilor. Pentru că visez încă la o medalie de aur cu echipa naţională. Am fost prea mult timp în afara terenului şi vreau să mă bucur de fiecare clipă, până o să mă las.”

Documentarul integral va putea fi urmărti pe www.redbull.ro

