VIDEO De câţi bărbaţi este nevoie pentru a putea returna o minge trimisă de Serena Williams?

Mai mult, disputa a fost aţâţată şi de Piers Morgan, un cunoscut om de televiziune, care a spus că ar miza liniştit un miliard de lire sterline că Roger Federer s-ar impune fără emoţii de 100 de ori în tot atâtea meciuri jucate cu Serena.



Sondajul a făcut suficientă vâlvă pe internet pentru a ajunge şi la urechile sportivei în vârstă de 37 de ani.



"Pentru toţi bărbaţii care nu joacă tenis şi cred că pot câştiga un punct în faţa Serenei, priviţi!", a fost descrierea videoclipului prin care câştigătoare a 23 de turnee de Grand Slam a încearcat să pună capăt polemicii.

To all the non-tennis-playing men who think they can win a point against Serena, watch this... 🙃👸🏾🎾 pic.twitter.com/GEDQb76KHt