Tricolorii mici au prins aripi: „Mergem la EURO să câştigăm turneul“

El a precizat că echipa va merge anul viitor la Campionatul European nu doar pentru a fi acolo, ci pentru a câştiga turneul.

“Ce am creat aici la echipa naţională under 21 este ceva unic. Suntem mai mult decât o familie, suntem un grup extraordinar. De la mine până la nea Marin care ne pregăteşte hainele în fiecare zi. Şi datorită acestui lucru am luat rezultate. Noi nu mergem acolo doar ca să fim acolo, mergem acolo ca să câştigăm Europeanul, acesta este obiectivul nostru”, a spus Ionuţ Radu.

El le-a transmis şi un mesaj jucătorilor din prima reprezentativă, care vor întâlni duminică Serbia: “Să fie încrezători şi să fie uniţi şi să facă sacrificii până în ultima secundă”.

Reprezentativa Under 21 a României a învins, vineri, la Cluj-Napoca, scor 2-0 (0-0), selecţionata similară a Ţării Galilor, în penultima etapă a grupei 8 de calificare la Campionatul European din 2019.

Înaintea ultimei etape, programată marţi (România – Liechtenstein, Portugalia – Bosnia-Herţegovina, Ţara Galilor – Elveţia), echipa României este lider în clasament, cu 21 de puncte. Portugalia este pe doi, cu 19 puncte, iar Bosnia pe trei, cu 18 puncte. Ţara Galilor este pe poziţia a patra, cu zece puncte, la egalitate cu Elveţia, locul 5. Ultima din clasamentul grupei este adversara României din ultima etapă, Liechtenstein, care a pierdut până acum toate meciurile, astfel că nu are niciun punct.

Cele nouă câştigătoare ale grupelor de calificare merg direct la Campionatul European, iar patru din cele 9 ocupante ale locurilor secunde, cele mai bune, vor disputa un play-off.

La partida de la Cluj-Napoca, au marcat Dennis Man ’55 şi George Puşcaş ’71.