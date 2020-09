Thiem, direct în istorie: Recorduri fabuloase stabilite de campionul de la US Open

Cu siguranţă, confruntarea Dominic Thiem (3 ATP) - Alexander Zverev (7 ATP), într-o finală de Grand Slam, n-a fost cea mai atractivă pentru iubitorii tenisului.

De altfel, tocmai din acest motiv, Ion Ţiriac a condamnat decizia organizatorilor de la US Open de a-l descalifica pe Novak Djokovici, în timpul competiţiei, spunând că, prin această hotărâre, s-a dus şi ultimul punct de atracţie în proba masculină. Probabil, judecând strict CV-ul celor care au rămas în turneu, după plecarea lui Nole, şi numele celor doi sportivi ajunşi în finală, Ţiriac are dreptate. Doar că, spre lauda lor, Thiem şi Zverev au oferit chiar un spectacol senzaţional, într-un meci sufocant, decis după patru ore şi un minut!

Şi ceea ce s-a întâmplat, în noaptea de duminică spre luni, pe „Arthur Ashe“, în faţa unor tribune goale, a fost demn de cărţile de istorie. În primul rând, austriacul Thiem a reuşit să pătrundă şi el în clubul select al jucătorilor cu trofee de Grand Slam. Aici, uşile fuseseră închise după US Open 2014, când croatul Marin Cilici a triumfat la Flushing Meadows. Apoi, Thiem (27 de ani) a reuşit să spargă blestemul finalelor pierdute de Grand Slam. Până la victoria de la US Open 2020, Dominic pierduse trei meciuri cu trofeul pe masă, la French Open 2018 şi 2019 şi la Australian Open 2020. Primele două dăţi, Nadal i-a blocat drumul spre victorie şi ultima dată, la Melbourne, Novak Djokovici. Fără aceşti doi rivali de tradiţie, plus Federer (accidentat), Thiem a profitat la maxim de şansa ivită la Flushing Meadows.

Succesul austriacului la New York a mai adus o bornă importantă: potrivit Eurosport , toţi cei cinci jucători care au pierdut consecutiv primele trei finale de Grand Slam, disputate în tenisul masculin, au reuşit să obţină şi cel puţin un trofeu. Thiem le calcă pe urme lui Goran Ivanisevici şi Andre Agassi, care au spart gheaţa, după ce au pierdut primele trei finale. Astfel, Andy Murray şi Ivan Lendl rămân singurii jucători care au pierdut primele patru finale de Grand Slam disputate înainte de a se încorona.

O finală nemaintâlnită din 2004 încoace

Meciul dintre Thiem şi Zverev a ieşit în evidenţă şi dintr-alt motiv. Aceasta e prima finală de Grand Slam din 2004 încoace, în care învingătorul revine de la 0-2 la seturi, pentru a se impune cu 3-2. Iată lista completă a jucătorilor care au câştigat un titlu de Mare Şlem, în Era Open (începută în 1968), după ce au pierdut primele două seturi în finală, publicată de „The Guardian“:

*Roland Garros 1974: Borg - Orantes, 2–6, 6–7, 6–0, 6–1, 6–1

*Roland Garros 1984: Lendl - McEnroe, 3–6, 2–6, 6–4, 7–5, 7–5

*Roland Garros 1999: Agassi - A. Medvedev, 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4

*Roland Garros 2004: Gaudio - Coria, 0–6, 3–6, 6–4, 6–1, 8–6

*US Open 2020: Thiem - Zverev, 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6

Şi ultima premieră reuşită de Thiem: prin triumful de la New York, el a devenit primul jucător al generaţiei '90 campion la un Grand Slam!

3 milioane de dolari a primit Dominic Thiem pentru victoria de la US Open 2020, în timp ce Alexander Zverev a luat jumătate din această sumă.

Avem un nou câştigător de Grand Slam la masculin după 6 ani

An Australian Open French Open Wimbledon US Open

2014 Wawrinka Nadal Djokovici Cilici*

2015 Djokovici Wawrinka Djokovici Djokovici

2016 Djokovici Djokovici Murray Wawrinka

2017 Federer Nadal Federer Nadal

2018 Federer Nadal Djokovici Djokovici

2019 Djokovici Nadal Djokovici Nadal

2020 Djokovici ??? Anulat Thiem

*Ultimul jucător până la Thiem, care luase un Grand Slam în premieră