Spectacol la turneul de calificare pentru Campionatul European de Baschet 3x3

Dacă prima zi a fost ruinată de reprizele de ploaie, iar o parte dintre meciuri au fost amânate pentru a doua zi, duminică arena amenajată pe plaja din Mamaia a fost arhiplină pe tot parcursul zilei. Iar spectatorii care au rezistat de-a lungul întregii zile nu au avut ce regreta.

Naţionala feminină de baschet 3x3 a României a avut o evoluţie entuziasmantă şi le-a oferit fanilor destule motive să facă valuri în tribune. România şi-a câştigat grupa, învingând pe parcurs Rusia, deţinătoarea trofeului european şi vicecampioana mondială, echipă care în cele din urmă a ratat calificarea pentru turneul final care va avea loc în acest la Bucureşti între 14 şi 16 septembrie.



Gabriela Mărginean a fost principala marcatoare a turneului feminin, cu o medie de 8 puncte pe meci.

Ambele echipe naţionale ale României erau calificate, din postura de gazde, dar meciurile disputate la Constanţa au fost teste extrem de utile. Băieţii au depăşit faza grupelor după o victorie cu Suedia şi o înfrângere cu Bosnia şi Herţegovina şi au avut o evoluţie solidă în sfertul de finala cu Serbia, campioana mondială, cedând însă în cele din urmă cu 21-14.

Serbia, Spania, Bosnia şi Herţegovina şi Polonia s-au calificat pentru FIBA 3x3 Europe Cup de la Bucureşti la masculin, iar la fete au avansat Elveţia, Olanda şi Belgia.

Concursul de slam-dunk a fost punctul culminant al zilei de duminică şi a fost câştigat de americanul Jonathan Clark, care a participat în premieră la un concurs de slam-dunk în Europa. Clark l-a învins în finală pe francezul Guy Dupuy, medaliat cu argint la concursul care a avut la Campionatul Mondial de Baschet 3x3 de la Manila

Spectacolul a fost completat de trupa de majorete United Girls şi de grupul All in One Dance iar freestyler-ul francez Kyle The Shrimp i-a provocat pe fani la dueluri de unu la unu, uimind asistenţa cu execuţiile sale.