SPECIAL De la polo la patrula de Poliţie - de Florii. Berttini Nenciu: „Este momentul să dăm şi noi, cumva, înapoi“

Pe un ton ferm, cu vorbe calculate şi sobre, explică: „Este momentul să dăm şi noi, cumva, înapoi.“ Ultimul antrenament cu echipa l-a făcut pe 12 martie, iar „Adevărul“ l-a prins la telefon exact după cinci zile consecutive de misiuni pe teren în echipajele Poliţiei, la Secţia 21. Este noua „normalitate“ pentru Agent Şef Principal Berttini Nenciu în perioada stării de urgenţă impusă în plină pandemie de coronavirus. Practic, în prezent, tot staff-ul tehnic al echipei de polo a lui Dinamo, dar şi doi dintre sportivi, sunt implicaţi în misiuni în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.

De la polo la poliţist. Care au fost primele impresii şi cum este această muncă?

Este diferit, vă daţi seama. Sunt profesii diferite, dar, după cum ştiţi, noi cei din clubul Dinamo, şi sportivi şi antrenori, nu toţi - bineînţeles, suntem angajaţi ai Ministerului de Interne şi acum a venit timpul să luăm mult mai în serios rolul de poliţist. Eu cred că acest lucru ne onorează. Şi cred în acelaşi timp că astfel de misiuni pot fi foarte bine executate de către cei care sunt componenţi ai clubului Dinamo. Mulţi colegi sunt chiar entuziaşti. Evident, ştim că este o situaţie diferită, dificilă la nivel mondial şi cred că este nevoie de ajutor din orice domeniu.



Câte zile aţi adunat deja pe străzi?

Cinci zile consecutive. Programul diferă în funcţie de locul unde eşti repartizat, de la secţie la secţie sau de la structură la structură. Eu sunt la Secţia 21 din Militari. Nu este un program uniform, dar eu pot vorbi doar despre cazul meu.



În acţiune duminica trecută. Cum a fost de Florii în acţiune?

Sărbătorile, pentru noi, vor fi altfel. Pot să spun că mă aşteptam ca în ziua de Paştele catolic şi Floriile ortodoxe să fie mai mare agitaţia, dar, cum am spus, oamenii, chiar şi cei bătrâni, au înţeles că trebuie să respecte regulile, să nu vină la Biserică şi cel puţin la secţia mea, 21, nu am avut o avalanşă de lume. Au fost înţelegători.



Care este pulsul străzii?

Ne-am obişnuit. Nu este ceva care să te sperie absolut deloc. Noi, cei care venim din sporturile de echipă, cred că suntem avantajaţi, pentru că meseria aceasta are nevoie de spirit de echipă.



Şi interacţiunea cu oamenii?

Una normală. Oamenii realizează deja exact gravitatea acestui virus şi înţeleg nevoia acestei distanţări sociale, neplăcute, care nu este simplă pentru noi ca indivizi, dar care ne ţine în siguranţă.



Ce a fost surprinzător, şocant - poate, pe teren?

Eu sunt un tip mai dur şi mai greu de impresionat, este foarte greu să mă şocheze ceva (n.r. - de şase ori campion naţional al României la polo, cu un loc şase la Campionatul Mondial din 2005 şi un loc patru la Campionatul European din 2006, Berttini Nenciu este şi un tip impunător, la cei 1,92 m şi 104 kg trecuţi în fişa de profil de sportiv). Nu pot să spun că am văzut ceva care să mă şocheze. Nici măcar să mă surprindă. Este o chestie pe care o executăm cu calm şi responsabilitate. După cum ştim, Ministerul de Interne, ca şi cel al Apărării, de ani de zile susţin sportul în România. Dacă statul nu investea sau nu ar investi, fără sportivii Dinamo şi Steaua am fi avut rezultate cu 90% mai mici. În plus, aceste două cluburi oferă baza pentru trupele speciale ale poliţiei: SIAS - cele care efectiv intervin contra interlopilor, trupele Antitero SRI, serviciul de paşapoarte sau al vămilor. Acum trebuie să ajutăm, la fel ca şi cadrele medicale, este momentul să dăm şi noi, cumva, înapoi.



Au existat critici după ce Larisa Iordache, şi ea parte a clubului Dinamo, a ajuns în patrulă şi s-a fotografiat în uniformă. Ce le răspundeţi celor care au scris mesaje urâte?

Din păcate, e foarte urât să adresezi asemenea vorbe unui om sau sportiv ca Larisa. Mai bine cei ce o contestă s-ar gândi câţi foşti sportivi servesc ţara în structuri importante şi foarte grele ale MAI. Sportul fără implicarea MAI şi MApN ar fi redus aproape la zero. Un campion ca Larisa trebuie respectat, aduce plus valoare MAI.



Cum va arăta sportul după pandemie?

Pentru mine este prematur acum să mă gândesc cum va mai arăta sportul. Să speculăm ce va fi, să preconizăm cât de serios va fi impactul şi asupra sportului. Întreaga societate va avea de suferit şi din principiu, şi sportul. Acum trebuie să ne gândim bine, la nivel de strategie naţională, la ceea ce vrem să facem, pentru că din punctul meu de vedere, ca şi multe alte sisteme, ca sistemul de sănătate sau de siguranţă publică - şi sportul este un sistem care trebuie protejat. Pentru că fără sport este greu să exişti ca naţiune. Asta nu se poate face fără susţinere.