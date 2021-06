Sorana, drum deschis spre turul III: Cîrstea şi-a aflat următoarea adversară în faţa căreia are prima şansă

Asta pentru că atât Sorana Cîrstea (54 WTA) şi Mihaela Buzărnescu (174 WTA) au trecut de runda inaugurală, după partidele disputate, luni, la Paris. Iar Irina Bara (122 WTA) va debuta, astăzi, în competiţie, în duelul cu Astra Sharma (124 WTA).





Dacă Buzărnescu va avea un meci greu în turul II, urmând să o întâlnească pe Serena Williams (8 WTA), în schimb, Cîrstea, pe lângă faptul că e în mare formă, are şi o adversară în faţa căreia porneşte, în mod clar, cu prima şansă. Vorbim despre Martina Trevisan (Italia, 27 de ani, 97 WTA). În prima partidă, ea a trecut de belgianca Alison Van Uytvanck (67 WTA), scor 7-5, 4-6, 6-4.





Trevisan e o sportivă fără vreun titlu WTA care, de-a lungul carierei, a trecut o singură dată de turul I la un Grand Slam. Se întâmpla anul trecut, chiar la Paris, când a atins sferturile la French Open. În rest, italianca are două prezenţe în turul I, la Australian Open (2020, 2021).





Cîrstea şi Trevisan nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul feminin. Cine va câştiga în acest duel se va intersecta în turul III cu învingătoarea partidei Kasatkina (37 WTA) - Bencic (11 WTA).





Ce a spus Sorana Cîrstea după victoria cu Johanna Konta din primul tur?





*Am întâlnit o jucătoare bună, cu multă experienţă. Probabil, avem şi stiluri similare. Am început amândouă meciul de la egal la egal, am încercat să preluăm conducerea cât mai repede. După ce am luat acel tiebreak, m-am relaxat un pic şi am fost mai lejeră.





*În primul set, am avut un procentaj destul de scăzut la primul serviciu dar, cu trecerea timpului, m-am simţit din ce în ce mai confortabil. Primul meci nu e niciodată uşor, mai ales că jucam cu o jucătoare care, acum doi ani, a fost în semifinală. Anul acesta e din nou atmosferă de Grand Slam, tribunele arată destul de pline, e extraordinar de frumos. Anul trecut, a fost un dezastru din toate punctele de vedere.