Sorana Cîrstea, discurs emoţionant la Wimbledon. Englezii au aplaudat în picioare

Cred că acesta a fost cel mai bun meci al meu din acest an. Este pentru prima oară când câştig cu Vika. Când am văzut tragerea la sorţi nu zâmbeam... Dar cred că am jucat foarte agresiv şi am încercat să îmi fac jocul şi a mers. Cred că publicul m-a ajutat foarte mult. Nu cred că m-am mai bucurat de un meci ca astăzi!

Când eram condusă, mi-am spus că trebuie să iau fiecare punct în parte. Dar pentru noi, jucătorii de tenis, voi (n.r publicul) sunteţi cei mai importanţi. iar pentru mine meciul de astăzi este cea mai frumoasă amintire a carierei mele", a spus Sorana Cîrstea, citată de Eurosport.

Decisivul a fost plin de dramatism. Azarenka a preluat iniţiativa în prima parte a setului şi a condus chiar şi cu 3-1, dar Cîrstea a reuşit să revină fantastic şi să câştige patru game-uri consecutive. Românca a fructificat a patra minge de meci avută şi a închis jocul după două ore şi 19 minute.

Sori a fost superioară la capitolul greşelilor neforţate (22, faţă de 30 ale adversarei) şi a avut un procentaj excelent al punctelor câştigate la fileu, 71%. În turul următor, Sorana Cîrstea va înfrunta învingătoarea din partida Emma Răducanu (338 WTA) - Marketa Vondrousova (42 WTA).

Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Emma Răducanu, britanica de origine română, care impresionează la Wimbledon

În această fază, Sorana Cîrstea va da peste una dintre revelaţiile turneului, britanica de origine română Emma Răducanu (18 ani), care a primit un wild card la ediţia din acest de la Wimbledon.

Pentru Sorana Cîrstea este o confirmare a formei bune prin care trece în acest an. Ocupanta locului 45 WTA vine după trofeul cucerit la Istanbul, finala disputată la Strasbourg şi parcursul foarte bun de la Roland Garros, unde a ajuns până în optimi.

