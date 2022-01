Simona Halep consideră că a avut un start de an bun în Australia, chiar dacă a fost eliminată în optimi la Australian Open

"A fost o luptă dură şi în final a fost un pic mai puternică decât mine. Tot creditul pentru ea, pentru această victorie. Cred că am jucat bine, am pierdut unele oportunităţi, unele şanse, dar sunt bucuroasă de modul în care am luptat astăzi, iar asta este important. Sunt super-fericită de modul în care am fost, aici, în Australia, m-am chinuit destul anul trecut şi modul în care m-am ridicat arată bine şi sunt bucuroasă de asta şi voi lua numai lucrurile pozitive. Nu am nicio accidentare, a fost căldura (n.r. - cauza problemelor acuzate pe teren), asta e bine, doar căldura m-a doborât în primul set. M-am simţit rău, un pic ameţită, e greu să joci pe arşiţă şi azi nu am fost pregătită. Ea a fost mai puternică şi de aceea a putut câştiga meciul. Dar a fost o partidă bună. Am ratat şansa de a face 4-2 în primul set, dar, aşa cum am spus, iau numai lucrurile pozitive şi abia aştept următorul turneu. (n.r. - la 1-3 în al doilea set) Am fost aproape să renunţ, pentru că eram epuizată, aşa cum şi arătam, dar ea a început să greşească şi am rămas acolo şi am luptat pentru fiecare minge, dar nu cu mare încredere. Eram acolo şi trebuia să joc. A fost o mică întoarcere de situaţie, dar la final nu a fost suficient. Am numai cuvinte frumoase despre Alize, pentru că îmi place cum este pe teren, luptă, merită ceea ce i se întâmplă acum, munceşte din greu tot timpul şi îi urez noroc! Mi-ar plăcea să-şi îndeplinească visul şi o voi susţine", a declarat Halep, la conferinţa de presă organizată după meci.

Simona Halep, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14, a fost învinsă, luni, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, de franţuzoaica Alize Cornet, locul 61 WTA, în optimile de finală ale Australian Open.