Simona Halep, pentru americani: Românii sunt negativişti în gândire

"În ultimul an am lucrat mult cu un psiholog. Am muncit din greu la partea mentală. Toată lumea joacă foarte bine în acest moment şi la acest nivel, aşa că încerc să fiu puternică din punct de vedere mental. Psihologul meu mi-a spus să-mi controlez emoţiile şi să fiu mai pozitivă. M-a învăţat să-mi opresc gândurile negative din timpul meciurilor cu anumite exerciţii, m-a ajutat să progresez. Problema mea este că sunt negativistă. Vin din România, iar românii sunt puţin negativişti în gândire. Toată lumea ştie asta. M-am bucurat mai mult de tenis în acest an. Nu am mai pus atât de multă presiune negativă pe mine. Făceam asta înainte de a ajunge în top, însă, odată cu experienţa şi momentele dificile prin care am trecut, am învăţat că, dacă te bucuri mai mult şi iei fiecare moment greu şi fiecare turneu pe care trebuie să îl aperi ca pe o provocare, este mult mai bine" , a declarat Simona Halep pentru The The New York Times.