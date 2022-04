Simeone le închide gura criticilor: Cum a explicat antijocul prestat de Atletico, care a revoltat Europa

Având în vedere bilanţul lui Simeone, ca antrenor, nu e mirare că el nu s-a arătat niciodată deranjat de criticile la adresa stilului pe care l-a imprimat, la Atletico.





Realist, argentinianul ştie ce jucători are la dispoziţie şi foloseşte tactica cea mai potrivită pentru lotul său. De altfel, declaraţiile lui Simeone, după meciul cu Manchester City, spun totul despre filosofia sa.





„E un rezultat slab pentru că am pierdut cu 1-0, când noi voiam să câştigăm. E clar că jucam cu un adversar extraordinar. Cifrele vorbesc de la sine, numărul de goluri pe care le marchează acasă, jocul lor foarte dinamic, cu mulţi jucători în atac, care evoluează spectaculos. Noi am jucat cu armele noatre. A fost un efort colectiv masiv. Am suferit, vom merge la Madrid şi va fi la fel pentru că ei vor juca la fel, iar noi ne vom folosi, în continuare, armele noastre pentru a ne califica. Va trebui să rămânem calmi, umili şi să depunem efort, dar încă avem şansele noastre în această confruntare“, a spus Simeone.





Kovacs, lăudat Partida City - Atletico a fost arbitrată de o brigadă din România, cu Istvan Kovacs la centru, ajutat de asistenţii Vasile Florin Marinescu şi Ovidiu Artene. Românii, în frunte cu centralul meciului, au avut prestaţii apreciate. „Gazdele au cerut trei penalty-uri în prima repriză. Toate au fost ignorate. Şi arbitrul a avut dreptate“, a scris „Daily Mail“.









Liga Campionilor, sferturi Ieri *Man. City - Atl. Madrid 1-0 *Benfica - Liverpool 1-3 Partidele retur sunt programate pentru data de 13 aprilie. Astăzi, ora 22.00 *Chelsea - Real Madrid Digi Sport 1, Orange Sport 1, Look Sport+ *Villarreal - Bayern Digi Sport 2, Orange Sport 3, Look Sport Partidele retur sunt programate pentru data de 12 aprilie. Tabloul semifinalelor *27 aprilie: Man. City / Atletico - Chelsea / Real *4 mai: Chelsea / Real - Man. City / Atletico *27 aprilie: Benfica / Liverpool - Villarreal / Bayern *4 mai: Benfica / Livepool - Villarreal / Bayern Finala Ligii Campionilor se va juca pe „Stade de France“, la Paris, la data de 28 mai.