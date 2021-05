Serena Williams, decizie surprinzătoare după dezastrul de la Roma: Ce a anunţat în presa americană

Serena Williams (8 WTA) a bifat un eşec la meciul ei cu numărul 1.000 din carieră. Intrată pe teren, direct în turul II de la Roma, americanca de 39 de ani a fost învinsă, în minimum de seturi, de argentinianca Nadia Podoroska (44 WTA), scor 6-7, 5-7.





Ieşită din competiţie după un singur meci pe zgură, Serena a luat o decizie surprinzătoare. Realizând că nu poate merge aşa la French Open, ea s-a înscris la un turneu mic, de categoria WTA 250, la Parma! Emilia-Romagna Open va începe de duminică.





Potrivit organizatorilor, şi sora mai mare a Serenei, Venus (40 de ani, 87 WTA) a acceptat un wild-card şi va juca la turneul de la Parma.





Ce a spus Serena Williams în „Washington Post“?





*Probabil, am nevoie de nişte meciuri în plus pe zgură. De aceea, voi discuta cu antrenorul meu şi cu echipa mea pentru a vedea cum vom proceda. M-am antrenat în ultimele luni, dar, cu siguranţă, jocul pe zgură e altceva şi am nevoie de o perioadă de acomodare.