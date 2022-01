Se ştiu semifinalele feminine de la Australian Open. Se pare că nimic nu o mai poate opri pe lidera mondială

Collins a trecut în sferturi de jucătoarea franceză Alize Cornet (locul 61 WTA), scor 7-5, 6-1, după un meci de o oră şi 28 de minute. La 28 de ani, Collins va juca pentru a doua oară în semifinale la Australian Open, unde a mai fost în 2019. În semifinale, Collins o va întâlni pe poloneza Iga Swiatek, care a avut nevoie de trei ore şi un minut pentru a trece de estona Kaia Kanepi, locul 115 WTA, scor 4-6, 7-6 (7/2), 6-3. Poloneza va fi în premieră în semifinale la Australian Open.





În cealaltă semifinală se vor întâlni australianca Ashleigh Barty, numărul 1 mondial, şi americanca Madison Keys, locul 51 WTA.





Altfel, Alize Cornet a spus că nu s-a ridicat la nivelul meciului din sferturile de finală (a fost învinsă de americanca Danielle Collins, scor 7-5, 6-1), apreciind că nu a gestionat bine victoria din optimi, când a trecut de Simona Halep. "Nu am fost la înălţimea meciului. Ea m-a dominat clar. Nu am gestionat bine victoria din optimi. Am primit multă dragoste şi am vrut să răspund personal celor 500 de mesaje primite", a declarat Cornet.