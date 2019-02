Scandal monstru în handbal! Pintea: „ Tadici mi-a dat un pumn în spate! Am fost scuipată şi înjurată“, antrenorul reacţionează vulgar: „Are minte puţină“

"Vreau să spun un lucru. În 2014, la Campionatul European din Ungaria. Era primul meci, jucam cu Germania, el era antrenor atunci. Mă duc în apărare, o adversară a marcat de la zece metri, şi m-a chemat pe bancă. S-a aşezat lângă mine şi, nu exagerez, mi-a dat un pumn în spate. Mi-au dat lacrimile instantaneu. M-a luat de mână şi m-a aruncat pe bancă, după care m-a întrebat de ce plâng? Cum să mai continui eu să joc la acel turneu final? În aceste condiţii a trebuit să joc. Nu este posibil să fiu eu mereu criticată. Eu nu am vorbit, el a continuat să spună atâtea lucruri de când a plecat. Ok, poate nu mai jucam handbal, dar nu eram tratată aşa, scuipată şi înjurată", a spus Pintea în interviul acordat www.fanatik.ro.

Ea a mai spus că a vrut să se lase de handbal de mai multe ori din cauza lui Tadici: "Eu nu vreau să vorbesc despre el. A avut un rol pentru că i-am trimis acea scrisoare şi a dorit să mă vadă. De acolo şi până la ce am ajuns azi s-au întâmplat foarte multe lucruri. Din cauza lui am vrut să mă las de handbal de mai multe ori. Nu m-am lăsat pentru că iubesc extraordinar de mult sportul ăsta, uneori poate exagerat de mult. Poate sunt obsedată de acest lucru. Eram foarte tristă la Zalău şi spuneam că vreau să mă las. Am zis că orice aş face voi reuşi. S-au întâmplat momente în care el îmi spunea că nu sunt bun de nimic, că nu am forţă sau viteză. Dimineaţa mă trezeam la şase şi eram în sală. Mă pregăteam ca să fiu mai bună, pentru că el îmi spunea că nu sunt bună. În toţi anii ăştia nu cred că mi-a spus de două sau de trei ori că am făcut ceva bun. Îmi doream să fiu lăsată în pace. S-a luat de mine, de familia mea şi îmi spunea tot felul de lucruri care nu aveau legătură cu handbalul. Oamenii nu ştiu ce s-a întâmplat acolo. Am fost judecată că am uitat de unde am plecat. Nu este adevărat, nu am uitat. Este un lucru care m-a marcat pe viaţă. Şase ani din cariera mea am suferit foarte mult şi nu m-am lăsat de handbal. Am spus mereu că voi pleca de acolo şi îmi voi continua visul meu. Când mie, aproape mi se termina contractul, mi-a spus că dacă nu voi prelungi contractul cu Zalăul mă va desfiinţa şi că el m-a adus în handbal şi el mă va scoate din handbal. Mi-a mai spus că el m-a adus la naţională şi că el m-a făcut jucătoare, că fără el nu voi putea juca. Vreau să spun doar că el m-a ţinut pe loc foarte mulţi ani. Azi jucam bine, iar o săptămână mă toca încontinuu".

"Când un om îţi spune în fiecare zi că eşti prost, ajungi să crezi. Mie asta mi s-a întâmplat timp de şase ani. M-a pus să semnez un contract mai repede decât ar fi trebuit. Eu mai aveam doi ani contract şi el mă chema să mai semnez pentru un an şi jumătate. În acel moment ştiam ce se poate întâmpla dacă nu semnez. Ştiam ce influenţă are şi m-a făcut să nu mai am încredere în mine. M-a făcut să cred că omul e prost şi aşa va muri. Nu doar pe mine m-a făcut să cred acest lucru. Şi alte colege au păţit la fel şi cred că se întâmplă la fel şi azi. Îmi era teamă să vorbesc atunci, îmi era teamă că o să mă suspende, pentru că are putere asta şi eu nici nu cunoşteam prea mulţi oameni. Am cunoscut oameni care au avut parte de încrederea mea şi m-am deschis în faţa lor, mi-a fost rău apoi şi nu am mai avut încredere în absolut nimeni. Tot ce se întâmpla ţineam pentru mine. Mi-a pus contractul în faţă, am început să tremur şi am semnat. După asta nu am mai fost bună nimic, aproape că am leşinat de plâns. Oamenii nu-şi pot imagina ce am păţit acolo. Sunt lucruri de neimaginat. Mă gândeam să mă las când venea timpul şi mai aveam un an de contract. Mă gândeam să fac un copil, să mă duc să muncesc. Vorbisem deja cu un prieten din nu ştiu ce ţară să merg acolo şi între timp să mă reapuc de handbal. Aveam tot felul de planuri, dar nu a mai venit cu o nouă prelungire. A încercat să mă păcălească într-un moment când eram accidentată. S-au disputat mai multe meciuri timp de trei săptămâni şi a vrut să mă pună să semnez un contract pe fiecare etapă, ca să prelungesc. M-a păcălit cu multe. Când mai aveam şase luni de contract i-am spus că nu vreau să mai semnez şi atunci a început scandalul. Eu niciodată nu am ripostat, dacă aş da timpul înapoi aş riposta, şi aş face-o urât de tot. Nu vreau să accept să se întâmple astfel de lucruri", a mai spus Pintea.

Tadici: "Are minte puţină. Eu am făcut-o pe ea jucătoare, nu ea m-a făcut pe mine antrenor"

Contactat de gsp.ro, antrenorul şi-a spus punctul de vedere în privinţa acuzaţiilor Crinei, punct de vedere din care nu a lipsit au lipsit jignirile şi "ochii scoşi" „Ea e ceea ce este în proporţie de 90% datorită subsemnatului şi vreo 10% datorită muncii ei, dar trebuia s-o vadă cineva ca să poată să ajungă să muncească. Nu e adevărat că am lovit-o. Eu am avut mari probleme când am convocat-o la echipa naţională. Am fost singurul din toţi antrenorii din România care am văzut-o capabilă să joace la echipa naţională. Să se uite în spate şi să vadă de unde a plecat, că a plecat de la Şcoala Profesională Agricolă. Are liceu datorită subsemnatului, atât ea cât şi sora ei. Eu am luat-o în anul doi de Şcoală Profesională, când toată lumea la Vâlcea îmi spunea să renunţ, că nu are nicio şansă să ajungă cineva. Nu intru în polemică cu oameni cu minte puţină. Vreau să vă zic doar atât. Eu am făcut-o pe ea jucătoare din nimic, nu ea m-a făcut pe mine antrenor”, a spus Tadici pentru gsp.ro

