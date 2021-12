Salah, reacţie fabuloasă: Ce a făcut când a fost întrebat despre „Balonul de Aur“ VIDEO

Lionel Messi (34 de ani) a câştigat „Balonul de Aur“ pentru a 7-a oară în carieră, însă ultimul său succes în ancheta bisăptămânalului „France Football“ a dezumflat de tot acest trofeu!

Tocmai de aceea, miercuri seară, după un nou meci în care a făcut furori, Everton - Liverpool (1-4), marcând de două ori, egipteanul a avut o reacţie fabuloasă, atunci când reporterul l-a întrebat despre clasarea sa în ancheta „France Football“.

Pe scurt, Salah a izbucnit în râs şi a spus că nu vrea să comenteze. Când reporterul a insistat, starul lui Liverpool a continuat să râdă şi a spus doar că speră să aibă o clasare mai bună în 2022.

VEZI REACŢIA LUI MOHAMED SALAH

Mo Salah’s reaction to being asked finishing 7th in the Ballon D’or 😂❤️ pic.twitter.com/eenCNXwEf7