Ryanair râde de nevaccinatul Djokovici: Postare ironică publicată pe Twitter

În cadrul dialogului cu BBC, Novak Djokovici a insistat că nu poate fi catalogat drept un „antivaccinist“.

„A doua oară, am avut o formă asimptomatică a bolii. Prima dată însă, am avut simptome clare şi n-au fost deloc plăcute“, a spus Djokovici, în cadrul interviului acordat pentru BBC

Problema e că imunizarea naturală, de care a beneficiat Nole, nu e o opţiune pentru toată lumea, în condiţiile în care COVID-19 poate băga unii oameni în coşciug.

Revenind la declaraţiile date de Djokovici şi la argumentele prin care a respins eticheta de antivaccinist, ele au fost ironizate de compania Ryanair, care operează zboururi low-cost.

Preluând afirmaţia făcută de Nole, „Nu sunt antivaccin, dar voi sacrifica trofeele, dacă voi fi obligat să mă vaccinez“, contul de Twitter al companiei Ryanair a postat următorul mesaj ironic: „Nu suntem o companie aeriană, dar pilotăm avioane“.

We're not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/ynYkvQu10z