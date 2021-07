Ruse, ascensiune formidabilă: E în sferturi, la Palermo, şi îşi îmbunătăţeşte cea mai bună clasare din carieră

Gabriela are, în acest moment, 11 victorii la rând dintre care ultima a fost obţinută prin retragerea adversarei sale din turul II, la Palermo. Elveţianca Jill Teichmann (24 de ani, 55 WTA) n-a intrat pe teren, având probleme medicale. Drept urmare, Ruse a avansat în sferturi, unde va juca fie cu Lucia Bronzetti (190 WTA), fie cu Grace Min (166 WTA). Dacă va câştiga acest meci din sferturi, Ruse va acumula 722 de puncte WTA şi va urca până pe locul 116 mondial!

