Ronnie O'Sullivan e „rachetă” şi la alergare

Multiplul campion mondial de snooker (are 6 titluri) a îmbrăcat tricoul clubului său Woodford Green AC, a rezistat cât de mult a putut în faţa atleţilor profesionişti şi, chiar dacă are 45 de ani, a terminat pe un impresionant loc 253 din 1.830 de participanţi. O'Sullivan a avut probleme la genunchi şi a fost nevoit să renunţe la alergare, dar s-a recuperat şi vrea din nou să participe la curse, iar pentru asta se gândeşte chiar să se ducă în Kenya pentru a se pregăti alături de Eliud Kipchoge, deţinătorul recordului mondial la maraton. „Am slăbit iar, încep să arăt ca Mo Farah”, a glumit „Racheta”. O'Sullivan se pregăteşte acum pentru Champion of Champions, un turneu la care participă cei mai buni jucători de snooker ai momentului, dotat cu premii totale de aproximativ 500.000 de euro, primul meci, cu Stuart Bingham, fiind programat mâine.