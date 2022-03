România stârneşte compasiune: „Suntem copiii ploii!“. Naţionala, pusă la zid după amicalul cu Grecia

Au trecut 6 ani de la ultima calificare a naţionalei la un turneu final, Euro 2016. Au urmat, după prezenţa în Franţa, rateuri pe bandă: Mondialul din 2018, Euro 2020 şi Mondialul din 2022.

Şi nici nu poate fi altfel, atunci când ne uităm la ultimele rezultate ale tricolorilor în amicale: acest 0-1 cu Grecia, pe Ghencea, a fost precedat de un 1-2 cu Georgia, în precedentul test de pe teren propriu, la Ploieşti!

La aşa rezultate, nu e de mirare că, după înfrângerea care a marcat debutul lui Edward Iordănescu pe banca primei reprezentative, naţionala a fost crucificată în emisiunile de analiză, la GSP Live, Pro X şi Digi Sport.

Ce a spus Dumitru Dragomir?

*Am jucat ca niciodată, am pierdut ca întotdeauna. Până nu găsim jucători cu moral de competiţie înaltă, un mijlocaş în faţa apărării... Nici Marin (n.r. - Răzvan Marin), nici Bordeianu nu pot juca acolo. N-au fizic, dar nici ştiinţa jocului de a juca în faţa apărătorilor.

*Sunt patru pe care nu i-aş mai chema la naţională, dar nu dau nume. Îşi dă seama şi Edi (n.r. - Edward Iordănescu). Dacă au doar două viteze, nu pot fi fotbalişti de acest nivel.

*Am avut dreptate faţă de Octavian Popescu. N-a rupt gura târgului, dar a intrat cu personalitate. El şi Rus mi-au plăcut în mod deosebit, sunt câştiguri pentru naţională. Şi de Tănase mi-a plăcut. Partea stângă să i-o lase lui Popescu, iar dreapta lui Mihăilă. Pe Tănase lasă-l, frate, să joace un meci întreg. Trebuie să încerce asta, dacă vor să aibă vreodată un rezultat pozitiv. Altfel, suntem copiii ploii!

*N-are Edi nicio vină, săracul. Aici, fiecare vrea să joace pentru el. E munca dracului. Aş face un cantonament în vară, cu 4-5 meciuri amicale, să înveţe jocul şi ei. Era o distanţă de 60 de metri între compartimente. Uitaţi-vă şi voi la Guardiola, la Liverpool, cum strâng echipele.

Ce a spus Ciprian Marica?

*Din păcate, am văzut aceleaşi sincope. Suferim, în continuare, la echipa naţională. Nu e o problemă neapărat că am pierdut, pentru că e un amical. Dar pentru moral conta să câştigi, aveai un nou antrenor, veneai după o pauză lungă fără jocuri.

*Aş începe de la atacant. George Puşcaş... foarte puţin în această seară de la el, n-a ţinut de minge, n-a fost în joc, a şi primit puţine baloane. Şi apărarea suferă din cauza atacului. Când adversarul te presează, ai nevoie de atacanţi care să ţină de minge. Lucrul ăsta nu se întâmplă la noi.

*Mă uitam şi la Răzvan Marin. E de 4 ani în Italia şi vedem că arată la fel ca acum 4 ani. Lewandowski şi foarte mulţi jucători - Chivu, de exemplu -, s-au transformat fizic după transferuri la echipe mai mari. Noi pierdem duelurile 1 la 1, asta e problema echipei naţionale.

*Raţiu şi Camora, în apărare, au fost activi la început, au făcut pressing, dar ne-a ţinut puţin, 20 de minute. Apoi, am început să scădem ritmul de joc. Suferim fizic, în primul rând.

Ce a spus Gabi Balint?

*Mă gândeam că nu se poate produce o schimbare mare, dar am avut o evoluţie foarte slabă, mi-am dat seama că echipa noastră nu joacă deloc colectiv, n-avem un bloc funcţional. Probleme mari pe flancuri, central, Chiricheş, de multe ori, departe de adversar. La mijloc, la fel.

*Toţi jucătorii parcă joacă doar pentru ei, doar individual. Să o dea printre picioare Octavian Popescu şi am lămurit-o. Puşcaş nu s-a văzut pentru că s-a mişcat foarte puţin. Suntem foarte departe, Edi are mult de lucru. Are două meciuri amicale în care poate să mai facă încercări, dar vin meciurile oficiale şi trebuie să găsească opt jucători, un nucleu.

*N-avem jucători de bandă dreaptă, în afară de Man, care a fost bolnav, nu e niciun jucător de bandă dreaptă. Maxim, Ivan, nu dau randament acolo, n-au cum. Octavian Popescu e de bandă stângă, el nu poate să plece din spate. Tănase nu e vârf. N-avem lot, n-avem soluţii. Mă aşteptam să se schimbe ceva în bine, dar mi-am dat seama că nu era normal să se întâmple ce aşteptam.

*Trebuie să fim mai echipă, să lase jocul individual, cum au făcut Muntenegru, Macedonia de Nord... Fotbalistul complet e cel care gândeşte şi joacă repede. La noi, fiecare vrea să iasă în evidenţă. Octavian Popescu a jucat jumătate de oră, a avut doar două faze, la 35-40 de metri de poartă. Puţin! Tănase, la fel. Arată ceva când intri!

*Edi va face multe schimbări cu Israel, dar încep meciurile oficiale şi nu mai poţi să cauţi. Trebuie să fie România, nu X sau Y, şi atunci o să avem şi noi ceva rezultate. Păcat că s-a jucat şi pe un stadion nou. Să ne gândim la paşi mărunţi, nu la calificare. Să vedem ceva pozitiv de la meci la meci. Iar ne gândim la faza finală, la calificare, şi nu vedem prin ce trebuie să trecem ca să ajungem acolo.

CITEŞTE ŞI: