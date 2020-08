România face o plecăciune în faţa CFR-ului: Reacţii care confirmă superioritatea clujenilor

CFR Cluj e, din nou, campioana României! Şi în stil de mare echipă, triumful venind chiar pe terenul principalei rivale la titlu, CS U Craiova.





Ştearsă în primele două partide disputate după apariţia celor 23 de cazuri de coronavirus cu rezultate eronate, CFR a strălucit, luni seară, pe „Ion Oblemenco“. Şi a învins cu 3-1, nelăsând loc de comentarii din partea contestatarilor!





De altfel, reacţiile de după meci, apărute la Telekom Sport şi Digi Sport, arată superioritatea echipei pregătite de Dan Petrescu.





Ce s-a spus după triumful CFR-ului?





*Cornel Dinu (analist Telekom Sport): CFR s-a dovedit că e cea mai bună echipă din campionatul nostru. În acest playoff, are doar 7 goluri primite, faţă de 14, cât are Craiova. O axiomă care confirmă că echipa care primeşte cele mai puţine goluri, câştigă trofee.





*Cristiano Bergodi (antrenor CS U Craiova): Punctul forte al lor sunt fazele fixe. Am luat gol când nu trebuia. CFR e o echipă cu experienţă. Al doilea gol ne-a tăiat picioarele. E greu să joci împotriva lor, gândiţi-vă că Sevilla a scos-o din Europa League cu două remize. Trebuie să mulţumim băieţilor că am ajuns până la ultimul meci. Şi gata.





Am început bine meciul. Dar după ce-am luat golul de 1-1, am avut frică şi s-a văzut că nu suntem obişnuiţi să jucăm mental anumite meciuri. N-am mai jucat pe jos, am aruncat mingea sus. Nu ăsta e modul nostru de joc. Vă zic sincer, al doilea gol ne-a tăiat. E dezamăgire mare, dar ce-am făcut până acum e mare lucru. Trebuie să ţinem capul sus. Vedem anul viitor ce se va întâmpla.





Am dat o speranţă mare fanilor. Să jucăm acasă ultimul meci cu CFR. E fotbal, e un sport competitiv şi asta e. A fost un vis. Au dat gol când a trebuit, n-au avut cine ştie ce în plus. Am greşit în careu la al doilea gol şi asta ne-a tăiat.





*Sorin Cîrţu (preşedinte CS U Craiova): Asta e, n-avem ce să facem. Ne doare, dar trebuie să ne gândim ce facem pentru ediţia care vine. Pentru campionatul viitor încercăm să ne luăm toate măsurile ca să fim mai constanţi, să câştigăm titlul.





Nu vreau să fac o analiză a jocului. Ei au fost mai buni decât noi. S-a simţit lipsa lui Bancu, e un jucător important pentru noi. Păcat, pentru că la 1-0 ar fi fost bine să exploatăm mai bine jocul.





*Nelu Varga (patron CFR Cluj pentru gsp.ro): Alţii au încercat să câştige titlul pe după mese. Eu am făcut totul din inimă, n-am făcut-o niciodată pentru bani sau faimă. Sunt un om fericit. Îmi iubesc echipa, antrenorii, stafful. Vă iubesc şi pe voi, chiar dacă Gazeta ne-a mai «faultat». Dar tot timpul a făcut-o corect. E o seară importantă pentru noi şi am demonstrat că nu facem jocuri de culise cum fac alţii. Vă mulţumesc tuturor! Şi celor care au crezut în noi şi celor care n-au crezut. Alţii au încercat să câştige titlul pe după mese. Eu am făcut totul din inimă, n-am făcut-o niciodată pentru bani sau faimă. Sunt un om fericit. Îmi iubesc echipa, antrenorii, stafful. Vă iubesc şi pe voi, chiar dacă Gazeta ne-a mai «faultat». Dar tot timpul a făcut-o corect. E o seară importantă pentru noi şi am demonstrat că nu facem jocuri de culise cum fac alţii. Vă mulţumesc tuturor! Şi celor care au crezut în noi şi celor care n-au crezut.





Am jucat pe teren. Am câştigat titlul corect! Nu pe la colţuri sau prin culise. Sunt un om retras, care nu vrea publicitate, dar în seara asta pot să transmit mulţumiri din inimă echipei mele şi oamenilor de lângă echipa. E momentul să ne bucurăm pentru performanta această mare. Le mulţumesc tuturor oamenilor care au făcut performanţă la această echipă şi tuturor celor care ne-au criticat.





*Giedrius Arlauskis (portar CFR Cluj): Am încheiat cu CFR, ăsta a fost ultimul meci, plec, destinaţia o veţi afla mai încolo, spun când semnez. A fost ultimul meci cu gladiatorii mei.





Sunt caractere în vestiar, am trecut prin momente grele, pandemie, coronavirus, teste, stăteam toţi şi ne gândeam - renunţăm sau nu?





Marian Copilu (n.r. - unul dintre finanţatorii CFR-ului) ne-a împins de la spate, ne-a arătat drumul cel bun, cu Mister (n.r. - Dan Petrescu) în spital...Copilu e fratele meu, conducătorul meu, el m-a adus în România, mă bucur că, sfârşitul, e fericit, plec cu zâmbetul pe buze, dar sufletul plânge.





*Alex Chipciu (mijlocaş CFR Cluj): În momentul când am dat al treilea gol, cred că am şi plâns pe teren, pe acolo, fiindcă am avut nişte emoţii mai puternice în acel moment. Acum parcă deja sunt lejer, nu mai pot să bag adrenalină iar. Când am venit la CFR, mă gândeam că o să fie cel mai uşor titlu, pentru că diferenţa era foarte mare între CFR şi celelalte echipe, dar având în vedere pandemia şi ce s-a întâmplat a fost mai greu.





Acum, cred că e unul dintre cele mai grele, pentru că am jucat trei meciuri în şapte zile, ceea ce e inuman! La meciul cu Steaua nu puteam să stau în ghete, atât de greu era. Dar bine că am câştigat campionatul. Şi fără suporteri şi fără mister (n.r. - Dan Petrescu)...e cam sec fără suporteri, aşa e. Măcar dacă erau fanii adverşi la meci. Sincer, cred că CFR e cea mai bună echipă. Dacă ne uităm la meciul de astăzi, până am dat al treilea gol, am fost numai noi pe teren.





Suntem jucători experimentaţi, avem multe meciuri în cupele europene, multe meciuri la naţională. Pe undeva e normal să fim cei mai buni. Dar şi Craiova e o echipă bună, cu tineri de mare viitor. Chiar îmi pare rău pentru ei că au pierdut, noi am fost mai buni decât ei. I-am zis soţiei să se ducă la magazin să-mi ia mai multe şampanii. Ea voia să se ducă după meci şi i-am zis nu, du-te înainte, m-am purtat ca şi cum am câştigat deja campionatul şi m-am simţit campion şi toată lumea cu care am vorbit...Le-am băgat asta în cap şi, probabil, m-a ajutat să-mi îndeplinesc obiectivul.