România, mulţumită de eşec: Declaraţii bulversante ale lui Dedu după parcursul fetelor la Mondiale

Cum România e ţara în care, de multe ori, competenţa nu contează, iar incompetenţa e premiată, e lesne de înţeles cum de participarea tricolorelor la Mondialul din Spania e prezentată drept un succes!





Iar asta în condiţiile în care obiectivul stabilit de federaţie a fost ratat şi, mai mult decât atât, echipa a înregistrat o clasare mai slabă comparativ cu ediţia precedentă a Mondialului, când a terminat pe 12. Acum, România a ocupat poziţia a 13-a la un turneu cu 32 de de participante.





După acest rezultat dezamăgitor, preşedintele Federaţiei Române de Handbal (FRH), Alexandru Dedu, şi-a prezentat concluziile, cu nonşalanţă.





Ce a spus Alexandru Dedu?





*Sunt prestaţii corecte, reale, mi-a plăcut dăruirea fetelor, n-am ce să reproşez echipei şi staffului. Am văzut o echipă. Am văzut dăruire şi am apreciat modul în care s-au luptat.





*E un început de drum cu un grup bun, corect, aşteptăm reîntoarcerea Cristinei (n.r. - Cristina Neagu) pentru a pava drumul către Jocurile Olimpice de la Paris în 2024.





*Trebuie să fim conştienţi şi să ne dăm seama că suntem la un început de drum şi n-ai cum să ceri să fii campion mondial. Mi-aş fi dorit să fim fost în primele zece, dar, în momentul acesta, e OK. Am câştigat o echipă cu mentalitate corectă.





*Fetele au demonstrat caracter, faptul că n-am reuşit să luăm niciun punct din acel joc cu Olanda, a fost o întâmplare. Am ratat două mingii, le-au intrat lor şi asta a fost istoria, puteam câştiga acel meci şi altul ar fi fost deznodământul. Per total, sunt mulţumit pentru felul în care fetele s-au dăruit pentru handbal şi pentru România.





România, la Mondialul din Spania

Prima fază a grupelor *39-11 cu Iran *38-17 cu Kazahstan *22-33 cu Norvegia

Grupa Principală II *30-31 cu Olanda *43-20 cu Puerto Rico *30-34 cu Suedia

Bilanţ: 6 meciuri, 3 victorii, 3 înfrângeri