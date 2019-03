România, lovitură uriaşă: Răzvan Marin semnează cu o forţă a Europei, o echipă calificată în sferturile Ligii Campionilor

Răzvan Marin va lăsa Standard Liege din vară şi va face pasul spre un club prestigios, după cum a anunţat presa olandeză în această seară.

Potrivit „De Telegraaf“, citat de prosport.ro, mijlocaşul român va semna cu Ajax Amsterdam, afacerea urmând să se facă în schimbul sumei de 12 milioane de euro. E o mutare extrem de profitabilă pentru Standard, care l-a transferat pe Răzvan Marin, în ianuarie 2017, pentru doar 2,4 milioane de euro. De atunci, fotbalistul a adunat 94 de meciuri, 13 goluri şi 19 assist-uri, câştigând şi o Cupă a Belgiei.

„Potrivit surselor din preajma lui Standard, Ajax a ajuns la un acord cu Standard pentru transferul lui Răzvan Marin (unul de aproximativ 12 milioane de euro), care va fi succesorul lui Frenkie de Jong, vândut la Barcelona pentru 86 de milioane de euro. Marin, care va juca pentru România, marţi, contra Feroe în preliminariile Euro 2020, are pregătit un contract pe cinci sezoane. Cel mai bun fotbalist român din 2018 e descris ca un jucător dinamic, cu un picior drept grozav. E foarte atras de minge. Pe scurt, cineva care poate aduce valoare la mijlocul lui Ajax“, a scris „De Telegraaf“.

Ajax a eliminat Real Madrid în optimile Ligii Campionilor, iar în sferturi va întâlni Juventus la 10 aprilie (acasă) şi 16 aprilie (deplasare).

În campionatul Olandei, Ajax ocupă locul 2 după 26 de etape, având 62 de puncte. Lider e PSV Eindhoven cu 67 de puncte.

