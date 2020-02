România, cât ghinion: Raluca Olaru a explicat pe Facebook ce a păţit la Fed Cup

Florin Segărceanu a fost pus la zid, după înfrângerea României la Cluj, în faţa Rusiei, pe motiv că, la crucialul meci de dublu a ignorat-o pe Raluca Olaru (locul 47 WTA la dublu).





Alegerea căpitanului-nejucător a surprins pentru că au fost trimise pe teren Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, prima fiind epuizată după un meci de simplu, iar a doua, cu o răceală puternică. Şi, cum cele două au fost învinse, fără drept de apel, de perechea formată din Blinkova – Kalinskaya, scor 3-6, 2-6, criticile s-au înmulţit la adresa lui Segărceanu. Acesta s-a apărat, spunând că a fost obligat să o lasă pe Raluca Olaru pe bancă: „A avut ceva probleme săptămâna această, o contractură, iar după ce s-a încălzit puţin, a venit să ne spună că nu e 100% fizic pentru acest meci şi a trebuit să luăm o decizie rapidă“.





În ciuda acestei explicaţii, mulţi au continuat să-l atace pe Segărceanu şi, probabil, de aceea, şi Raluca Olaru a simţit nevoia de a veni cu o serie de precizări pe Facebook.





„Pentru toţi cei care au urmărit cu sufletul la gură meciul nostru de Fed Cup de la Cluj, mă simt datoare să clarific ce s-a întâmplat. După victoria lui Jaqueline Cristian, exact înainte să merg la încălzirea pentru dublu alături de Irina Bara, am simţit o durere puternică la spate şi am rămas cu el înţepenit. Îmi era foarte greu să mă mişc şi mi-am dat seama că, cel mai probabil, nu sunt aptă să joc. Scorul era, bineînţeles, foarte important, echipa se baza pe mine. I-am spus domnului Florin Segărceanu, pentru că ştiam că, în momentele acelea, trebuia să anunţe echipa arbitrului, iar dumnealui a avut doar 5 minute să ia o decizie într-un moment critic şi să aleagă cea mai bună variantă de înlocuire. Îmi pare extrem de rău că nu am putut să joc alături de Irina Bara şi poate sa aducem punctul decisiv României. Mi-am dorit foarte mult asta!“, a scris Raluca Olaru.