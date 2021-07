România, fermecătoare: Garbine Muguruza îşi face vacanţa de vară la noi VIDEO

Simona Halep nu doar că a produs o serie de rezultate formidabile, în circuitul WTA, dar a şi promovat intens imaginea României, la nivel mondial.

Şi datorită Simonei, o fată prietenoasă şi foarte apreciată în circuit, nume mari din lumea tenisului au vizitat România, în ultimii ani. În fruntea listei se află, bineînţeles, australianul Darren Cahill, care a venit aici, atât pentru a lucra cu Simona, cât şi în calitate de simplu turist.

Iar acum, Garbine Muguruza (Spania, 27 de ani, 12 WTA) a ales să-şi facă şi ea vacanţa în România, undeva în Transilvania. Şi, dacă e să ne luăm după filmarea postată pe Twitter, Garbine se simte excelent la noi, după cum se poate vedea mai jos:

Omg, Muguruza listening, singing and dancing on Romanian songs while being in Romania, WE HAVE NO CHOICE BUT TO STAN pic.twitter.com/TEb1lHuONQ