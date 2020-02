România, făcută praf în presa din Finlanda: „Erau gândaci pe pereţi, nu era căldură în camere!“

Ioan Niculae a fost descris, la un moment dat, plastic de un jurnalist la o emisiune TV: „E un Gigi Becali fără haz!“. Şi, pe lângă faptul că n-are nici măcar umorul finanţatorului FCSB, Niculae mai are o problemă: vrea să aibă echipă de fotbal, fără a-şi plăti angajaţii! Şi cum nu poate, le transformă viaţa într-un calvar, făcând plăţile cu ţârâita!

Niculae a intrat în istoria neagră a fotbalului românesc, „reuşind“ să-şi dea antrenorul - vorbim despre Marius Şumudică - în judecată! Şi, atenţie, cu Şumudică pe bancă Astra a luat singurul titlu din istoria clubului.

De-a lungul anilor, mulţi jucători şi antrenori străini trecuţi pe la Astra au povestit, după despărţirea de formaţia giurgiuveană, coşmarul trăit în România. La un moment dat, Oleg Protasov a acordat un interviu în care a dezvăluit cum a fost nevoit să se roage de Niculae pentru ca acesta să facă un contract cu o sală de fitness, astfel încât jucătorii Astrei să aibă nişte condiţii minime de pregătire fizică!

Iar acum, finlandezul Vahid Hambo (25 de ani), cel care a evoluat la Astra, între februarie şi iulie 2019, a povestit în presa din ţara sa cum a fost tratat în România. Declaraţiile actualului vârf de la FC Lahti au fost publicate de iltalehti.fi.

Ce a spus Vahid Hambo?

*Dacă vor, patronii din România îţi distrug cariera. Patronul Astrei (n.r. - Ioan Niculae) venea în vestiar şi promitea prime. Am câştigat un meci cu 4-1 şi n-am primit niciun ban. Dar nimeni nu îndrăznea să spună nimic. Când echipa pierdea, venea şi-ţi amintea de înfrângere spunând: «Aţi jucat prost! Nu primiţi salariile».

*În România trebuie să ai maşină de lux şi haine de firmă, dar nu contează ce mănânci. Unul venea cu McLaren la antrenament, o maşină de 200.000 de euro. Dar tot el spunea în ziare că îi cere mamei bani de benzină (n.r. Denis Alibec).

*Locul în care ne antrenam era o catastrofă. Duşul avea o ţeavă care împrăştia apă în toate direcţiile. Erau cabluri care atârnau din tavan.

*Am ajuns la echipă şi am întrebat unde să mă antrenez, pe teren sau în sala de forţă, dar mi s-a spus că afară. Dar am ieşit pe un câmp, în afara stadionului, unde am alergat prin noroi, printre vaci. Şi asta a durat câteva câteva zile.

*În meciurile din deplasare, jucătorii sperau să se cazeze în locuri unde exista căldură. Dacă nu se întâmpla asta, jucătorii dormeau îmbrăcaţi. Erau păianjeni şi gândaci pe pereţi. Televizoarele erae cu tub, nu cu ecran plat.

*Echipa, din punct de vedere tactic, era un dezastru. Antrenorii se schimbau ca la ruletă şi vedetele decideau cum se fac antrenamentele.

*Viitorul e singura echipă care joacă fotbal. În echipa lui Hagi toţi au salarii mici. Nimeni nu e deasupra şi le-a interzis jucătorilor să deţină maşini scumpe şi să îşi facă tatuaje.